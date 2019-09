PREMREŽAVANJE SRBIJE AUTO-PUTEVIMA: Radi se punom parom, do kraja godine gotove dve deonice, a počinje i gradnja Moravskog koridora

Deonice vozačima u Srbiji podjednako znače kao i akcionarima. A do kraja godine dobiće ih još tri. Jednu na Koridoru 11 ili novom autoputu “Miloš Veliki” od Surčina do Obrenovca čija je vrednost radova 208 miliona evra i dve na istočnom kraku koridora 10 od Bancareva do Crvene reke i od Proseka do Bancareva. Posle toga će vozači imati na raspolaganju kompletan autoput od Niša do granice sa Bugarskom čija je izgradnja koštala ukupno 485 miliona evra.

Ilustracija foto: Nemanja Nikolić

Dakle, vozači bi do kraja godine trebalo da stižu znatno brže od Beograda do

Čačka i nazad odnosno od prestonice do granice sa Bugarskom. Prema najavama iz ministarstva saobraćaja, radovi na deonici Bancarevo-Crna Reka od 12,3 kilometara biće završena do kraja oktobra kada će za saobraćaj biti otvorena i već izgrađena deonica od Proseka do Bancareva dugačka 9,4 kilometara. Na taj način i na istočnom kraku saobraćaj će se odvijati u punoj dužini od 86,9 kilometara. Na deonici na kojoj se trenutno izvode radovi najviše posla ima na izgradnji galerije kako bi kosina C6 na ulazu u tunel Bancarevo bila trajno stabilizacija.

"U toku su radovi na asfaltiranju leve trake auto-puta i na opremanju deonice saobraćajnom signalizacijom. Privodi se kraju i opremanje tunela Bancarevo elektromašinskom opremom. U toku su i radovi na stabilizaciji još dve kosine" istakli su u “Koridorima Srbije”.

Vreme otvaranja deonica

kraj oktobra, Bancarevo-Crna Reka, Koridor 10

kraj oktobra, Prosek-Bancarevo, Koridor 10

18. decembar, Surčin- Obrenovac, Koridor 11

Ilustracija foto: Nemanja Nikolić

S druge strane, na koridoru 10 ili autoputu “Miloš Veliki” nedavno su svećano otvorene tri deonice (Obrenovac-Ub, Ub-Lajkovac i Lajkovac-Ljig) u dužini od 62,7 kilometara, a njihova izgradnja koštala je ukupno oko 430 miliona evra. I to sa sve famoznom deonicom Ub-Lajkovac koja je, najpre, građena od 2010. do 2014. u vreme kada je ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture bio Milutin Mrkonjić da bi se krajem 2017. godine ispostavilo da 2,5 kilometara ove deonice mora zbog oštećenja praktično ispočetka da se radi. Procena je da je izgradnja ove deonice dugačke 12,5 kilometara koštala oko 100 miliona evra. Ipak, vozači će tek 18. decembra osetili sve prednosti ovog koridora pošto će, prema najavama, tada za saobraćaj biti otvorena deonica Surčin-Obrenovac u dužini od 17,6 kilometara čija je izgradnja koštala 208 miliona evra. Sa tom saobraćajnicom više neće biti takozvanog uskog grla na Umci i u Bariču u blizini uključenja odnosno isključenja sa autoputa kod petlje Mislođin.

foto: Tanjug/Dušan Aničić

Početak izgradnje Moravskog koridora krajem meseca

Pre dve nedelje počeli su radovi na izgradnji autoputa Beograd - Sarajevo i to deonice Sremska Rača - Kuzmin u dužini od dužini od 17 kilometara plus most na Savi. Radove izvoditi turska kompanija “Tašjapi”, a vrednost izgradnje je 210 miliona evra. Krajem prošlog meseca raspisan je tender za izgradnju Moravskog koridora koji će povezati koridor 10 i 11 od Pojata do Preljine u dužini od 110 kilometara i povezati Čačak, Kraljevo, Vrnjačku banju, Trstenik, Kruševac i Čičevac gde živi pola miliona ljudi. Na konkursu je ponudu jedini dostavio američki konzorcijum “Behtel-Enka”, a prema najavama izgradnja ovog koridora trebalo bi da počne krajem septembra. Vrednost radova iznosi 800 miliona evra. Rok za završetak radova je dve i po godine.

