NEMA VIŠE ZAHTEVA ZA ODLAZAK U INOSTRANSTVO! Lončar: Dva povećanja plata zdravstvenim radnicima tokom samo ove godine! Medicinske sestre će imati primanja kao doktori 2010.

Medicinske sestre će povećanjem plate od 15 odsto u novembru imati iste ili veće plate nego što su imali lekari 2009. ili 2010. godine, izjavio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Ministar je rekao da je to najveće povećanje plate medicinskim sestrama, kao i da je to drugo povećanje ove godine, zbog čega trenutno nema nijednog zahteva za odlazak u inostranstvo.

On je povodom povećanja plata lekarim od 10 odsto, a nemedicinskom osoblju koje radi u zdravstvenim ustanovama od osam odsto, rekao da to nije "nikakav marketinški trik" i dodao da je prethodna vlast, za razliku od sadašnje povećavala plate pred izbore i posle se zaduživala pod najnepovoljnijim kamatama.

Lončar kaže da je Aleksandar Vučić omogućio toliko povećavanje plata i da su mnogi pre njega hteli, takođe, da podignu životni standard građana, ali da nisu pošto im je bilo važnije da tajkuni budu još bogatiji umesto naroda.

- U zdravstvu nam je važna ljubaznost osoblja i time mnogo toga rešavamo i zato je važno da imamo zadovoljnog medicinskog radnika, koji može da podmiri svoje trosksove, naveo je Lončar.

Lončar je naveo i da je u svetu prepoznat napredak zdravstva u Srbiji o čemu govori i to što je Srbiji prvi put ponuđenjo da ima svog predstavnika u Bordu direktora Svetske zdravstvene organizacije.

Naveo je da je izabran novi dirketor za Evropu ZSO i da njegov petogodišnji mandat kreće od februara 2020. i da hoće da napravi Bord sa pet ljudi koji će sa njim da vode ZSO i da je jedno mesto ponudio baš Srbiji.

- Imamo još jednu ponudu, a to je da se uključe naši mladi lekari u edukaciju na Akademiju SZO i to o njihovom trošku. I to je stiglo zvanično, dodao je Lončar.

