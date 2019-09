STUDENTIMA IZDAJU SVAKAKVE RUPE: Stanarina skočila za 100 evra mesečno u krugu dvojke

Pre ispita i rokova, glavobolju studentima koji nisu iz grada u kojem studiraju zadaje pronalazak odgovarajućeg smeštaja. A kada se uz mnogo sreće i nađe, na muci su roditelji, jer želje i finansijske mogućnosti često ne prate jedno drugo. Kakve se sobe i stanovi nude studentima i koliko to ove godine košta?

Brzina da se nađe oglas, sreća da se u razgledanje stana stigne prvi i osmeh da se pobede brojna razočaranja - sve to potrebno je u potrazi za smeštajem.

Beogradski studenti su pitani kakva su njihova iskustva.

- Imala sam baš zanimljivo iskustvo da sam pozvala oglas i da mi je čovek rekao da postoje sve prostorije - spavaća soba, dnevna, hodnik. Kada sam pitala za kupatilo, rekao je da postoji crevo u dvorištu, kaže Tijana Đorđević, studentkinja FPN.

foto: Shutterstock

- Na slikama svaki stan izgleda lepo, ali u stvari kada dođete u stan to su neverovatne, kako bih žargonski nazvao, rupe, koje su nuđene za 300 do 400 evra oko Vukovog spomenika, po Dušanovcu, Vračaru, rekao je Nikola Dragović, student FON.

Upravo na tim i drugim lokacijama u širem centru grada sve je više stanova koji se izdaju na dan. To je za stanodavce isplativije, a zakupcima podiže visinu kirije čak i na periferiji prestonice. Uz to i prodajna cena stanova utiče na stanarine, koje su tradicionalno još više pred početak akademske godine.

Izuzetak nije ni ova.

Uroš Jovanović, agent za nekretnine ističe da su na najatraktivnijim lokacijama cene otišle između 30 i 50 odsto gore u odnosu na pre godinu dana, ali je to od slučaja do slučaja.

- Imamo situaciju da u istoj zgradi cene izdavanja ne moraju biti iste za gotovo identične stanove. Vi ne možete reći da je u određenom delu grada cena još uvek takva, mnogo zavisi od mikrolokacije, kaže Jovanović.

A u centru Beograda, u blizini Vukovog spomenika na primer, manji stanovi mesečno koštaju oko 300, umesto dosadašnjih 200 evra.

Osim stanova i soba u privatnim kućama sve više su u ponudi i sobe za studente u pojedinim hotelima. Najjeftinija soba je skromno opremljena. Obuhvata krevet, radni sto i sopstveno kupatilo. Boravak u njoj na mesečnom nivou košta više od 20.000 dinara. Malo luksuznije sa internetom i kablovskom televizijom podižu i cenu. Iako se ovde živi po hotelskim pravilima, zainteresovanih ne manjka, pa se prave čak i liste čekanja.

Marina Rudić pi-ar hotela "Slavija" kaže da postoji kućni red kojeg su svi stanari dužni da se pridržavaju.

- Hotel ima i sopstveno obezbeđenje koje vodi računa da se poštuje kućni red. Ne bi smela da se pušta glasna muzika, da se galami, mora da se vodi računa o komšijama. Što se tiče poseta, one su dozvoljene uz prethodnu prijavu na recepciji do sat vremena s tim da mi to tolerišemo i malo duže, kaže Rudićeva.

A već duži vremenski period stanovi u Beogradu i Novom Sadu imaju približno istu cenu. Znatno jeftinije prolaze akademci koji stanove iznajmljuju u Kragujevcu i Nišu, gde je za garsonjeru potrebno izdvojiti od 80 do 150 evra.

Ipak, najpovoljnija varijanta su domovi u kojima budžetski studenti mesečno plaćaju do 2.300 dinara.

(Kurir.rs/RTS/Ivana Džamić)

Kurir