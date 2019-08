DOLAZE BRUCOŠI, SKAČU CENE STANOVA: Ovo je CENA KIRIJE u Beogradu, najtraženije garsonjere i stanovi do 40 kvadrata

još mesec dana do početka fakulteta

BEOGRAD - Studenti uveliko pretražuju oglase za izdavanje stana u Beogradu, ali su često neupućeni koji ih još mesečni troškovi čekaju. Na cenu utiču lokacija, kvadratura, ali i mesečni troškovi za komunalije, KTV, struja...

Cene najma su skočile, kako objašnjavaju stručnjaci za ovo tržište, zbog sve više stanova koji se izdaju na dan.

Manja je ponuda onih koji se izdaju na duži period, a sad od septembra kreće i udarni period kada se većna studenata vraća u gradove na nastavak studija.

U praksi, najtraženije su garsonjere i mali stanovi do 40 kvadrata, jer njihova cena najama kreće se od 150 do 200 evra mesečno. Na cenu utiču i drugi faktori - lokacija, kvadratura i mesečni troškovi održavanja.

- Da li stan ima centralno grejanje, odnosno koliko su troškovi “Infostana”, neki su od faktora pri odabiru, zato što onaj koji stanuje plaća te troškove. Mogu se izdati stanovi po većoj ceni koji nemaju visoku cenu komunalija ili nemaju centralno grejanje jer ih je zimi lakše zagrejati i nisu opterećeni konstantnim režijama tokom cele godine. Oni koji traže jeftinije stanove, od 150 do 200 evra, jer za 100 ih više nema, moraju da idu van centra.

Tako, na primer, za manji stan od 30 kvadrata treba računati na račun za komunalije oko 4.000 dinara. Račun za struju je minimum oko 1.000 dinara, ali to pokriva gotovo samo pretplatu i vrlo nisku potrošnju.

Usluge kablovskog operatera i internet staju i oko 3.000 dinara mesečno, pretplata za fiksni telefon je nešto niža od 700 dinara i ne treba zaboraviti i novu plaćanje investicionog održavanja zgrade i upravnika koja dostiže i 1.000 dinara mesečno.

Kod stanova gde nema centralnog grejanja, mesečni račun za komunalije svodi se na oko 1.000 dinara, ali treba se spremiti na uvećan račun za struju grejanja zimi te dobro treba osmotritii položaj stana i raspitati se koliko su računi u tom periodu, kao i da li je dovoljno toplo.

U široj gradskoj zoni, na lokacijama koje su dobro povezane sa centrom grada mogu se naći stanovi po nešto nižim cenama, ali i one poslednjih godina postaju posebno zanimljive i na ceni.

- Medaković je uvek interesantan, a pored toga i Zemun jer je blizu Novog Beograda, a cena stanova je znatno niža. Takođe, stanovi u Borči sve bolje idu, odnosno na levoj obali Dunava, s obzirom na to da je tu novi most i dosta se gradi, tamo dolazi do ekspanzije izdavanja i drugačijeg odnosa prema nekretninama - kažu stručnjaci i dodaju da određen broj ljudi stan bira u odnosu na mesto gde radi.

Trend izdavanja stana na dan otežao je ljudima pronalaženje adekvatnog smeštaja jer se smanjio broj stanova u ponudi za mesečno iznajmljivanje.

