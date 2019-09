PREMIJERKA OBRADOVALA PENZIONERE: Od 1. januara penzije sigurno veće za 5 odsto, a ako MMF odobri, biće i više od toga

Predsednica vlade Ana Brnabić rekla je danas da će se 1. januara penzije povećati za pet odsto, ali će se sa MMF razgovarati koliko iznad pet odsto može da se ide.

- Ono što možemo u ovom trenutku da kažemo je da ćemo ići sa jednokratnom isplatom od 5.000 dinara svim penzionerima kao podršku do kraja godine, rekla je Brnabićeva.

- Borićemo se za svaki promil, za svaki procenat za naše penzionere, ali ćemo do tog trenutka i znati. Moramo da završimo budžet u narednih nekoliko nedelja da spremimo za Skupštinu, jednako kao i model za usklađivanje penzija od sledeće godine, što će biti švajcarski model - to je ono što smo predložili, rekla je premijerka.

Govoreći o tome kada će to zaživeti, Brnabićeva kaže da se planira da se to predloži Skupštini kroz izmene i dopune zakona o penzionom i invalidskom osiguranju, pre kraja godine, a da to ide od sledeće godine.

Prema njenim rečima, švajcarski model praktično znači da će se penzije usklađivati u odnosu na rast zarada i inflaciju, u odnosu 50:50.

- To je pravičan i predvidiv model koji će osigurati realan rast penzija, navodi premijerka.

Dodaje da ce se do kraja godine u Skupštini govoriti i o ekonomiji.

- Imamo rebalans o kojem treba da se diskutuje u Skupštini, imamo i novi budžet za 2020. godinu, set izmena i dopuna zakona o penzionom i invalidskom osiguranju, ali i o porezima i doprinosima kako bi uveli neke poreske olkašice za zapošljavanje mladih, objašnjava premijerka.

Nadam se da ćemo u narednih nekoliko meseci spustiti nezaposlenost na ispod 10 odsto, rekla je Brnabićeva.

- Razmišljali smo poslednjih osam meseci o posebnim merama za podsticanje zaposlenosti mladih i ukoliko parlament da podršku Vladi, imaćemo ih od 1. januara 2020. godine, najavila je ona.

- Od 10. avgusta nezaposlenost je 10,3 odsto što je dobar pokazatelj, kaže premijerka, i dodaje da je ponosna na taj rezultat.

Podsetila je da je 2012. nezaposlenost bila preko 25 odsto. Kaže da smo bolji od većine u regionu. U proseku u Evropi je 6,3 odsto. Kaže da imamo još mnogo da radimo.

- Nadam se da ćemo u narednih nekoliko meseci konačno preći tu granicu od jednocifrene nezaposlenosti, "da ćemo se spustiti na ispod deset odsto", rekla je premijerka.

- Ono o cemu se posebno vodi računa je nezaposlenost mladih, kaže predsedniva vlade i navodi da je u okviru tih 10,3 odsto, nezaposlenost mladih i dalje raltivno visoka 24,4.

- To je sve do 30 godina po statistici - dakle 24,4 odsto, nezaposlenost mladih u EU je 15 odsto što ne znaci da mi treba da budemo mirni zbog ovoga, hoćemo da u ovom aspektu budemo bolji od EU. Mi smo zbog toga razmišljali poslednjih osam meseci o posebnim merama za podsticanje zaposlenosti mladih koje ćemo predložiti zajedno sa tim setom zakona Skupštini i ukoliko parlament da podršku Vladi, imaćemo ih od 1. januara 2020, rekla je Brnabićeva.

Te mere, kako kaže, konkretno znače da će poslodavci koji zapošljavaju dodatan broj mladih i one koji nisu bili zaposleni tokom 2019. godine - ako povećavaju broj zaposlenih biće oslobodeni cak 70 odsto plaćanja poreza na zarade i doprinose u prvoj godini poslovanja.

Kada je reč o radu na privremenim i povremenim poslovima, a povodom slučaja Kraljevcanina Marka Kosovca, koji je preminuo posle povrede na radu, a poslodavac je raskinuo ugovor, navodi da postoje neke zakonske norme koje poslodavci moraju da ispoštuju kada zapošljavaju ljude po tom modelu.

- U ovom konkretnom slucaju, za Javno-komunalno preduzeće iz Kraljeva inspekcija ce izaći na teren, uradiće se vanredni inspekcijski nadzor, videćemo šta se sve dešavalo. U svakom slučaju, ako je došlo do zloupotrebe, odgovorni ljudi će biti sankcionisani, istakla je Brnabićeva.

Ona je dodala da institut zapošljavanja preko privremenih i povremenih poslova postoji i drugde u svetu i nije novina.

Kaže da se nada da će zaposlenost i dalje da raste.

- Mi smo samo u drugom kvartalu ove godine u odnosu na drugi kvartal 2018. godine imali nešto više od 45.000 novih radnih mesta stvoreno, istakla je premijerka.

Ukazuje da poslodavci govore da će sve veći problem u Srbiji biti nalaženje kadrova.

- Očekujem da ce biti sve manje ljudi koji će biti zaposleni po ugovorima, recimo, o privremeno povremenim poslovima, i da će se prelaziti na zapošljavanje za stalno, rekla je predsednica vlade.

