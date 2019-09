DOBRA VEST! PENZIONERIMA ČEKOVI TEŽI U 2020. GODINI: Penzije rastu za 1.550 dinara

Od 1. januara primanja će biti veća za 5,1 do 5,5 odsto, što znači da će povećanje u proseku iznositi između 1.438 i 1.551 dinar

Primanja najstarijih sugrađana od 1. januara sledeće godine biće veća za 5,1 do 5,5 odsto, najavilo je Ministarstvo finansija na svom Instagram nalogu, a to znači da će penzije u proseku biti veće između 1.438 dinara i 1.551 dinar.

Koliko će povišica tačno iznositi, zavisiće od ostalih ekonomskih parametara i stanja u budžetu na kraju godine, ali ono što je sigurno jeste da će svim penzionerima 1. decembra biti isplaćena jednokratna pomoć od 5.000 dinara, objavilo je ministarstvo.

Računica

Ukoliko povećanje bude iznosilo 5,1 procenat, to znači da će od 1. januara penzioneri u proseku dobiti 1.438 dinara više, a ako povišica bude 5,5 odsto, penzioni ček će u proseku biti veći za 1.551 dinar.

Najmanje će dobiti penzioneri s najnižim primanjima od 14.338,72 dinara, koji će, zavisno od procenta povećanja, dobiti povišicu od 731 ili 788 dinara. Povećanje penzija u džepu će najviše osetiti najbogatiji penzioneri, čija trenutna mesečna primanja iznose 132.065 dinara, jer će na njihovom penzionom čeku iznosi biti veći za 6.735 ili 7.263 dinara.

Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije, smatra da će najavljeno povećanje zadovoljiti penzionere.



- U uslovima konsolidacije javnih finansija mi procenjujemo da je u ovom trenutku to rešenje koje će zadovoljiti penzionersku populaciju. U javnoj debati oko predloga Fiskalnog saveta Srbije o usklađivanju penzija mi smo se većinski usaglasili da prihvatimo švajcarsku formulu. To znači da rast penzija bude u odnosu na inflaciju 50 odsto i u odnosu na zarade 50 odsto. Ministarstvo rada trebalo bi da pripremi predlog izmena i dopuna zakona o PIO, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine, i da od 1. januara 2020. povećanje penzija bude sistemski rešeno i predvidivo - kaže Savić i dodaje da će penzionerima dobro doći i jednokratna pomoć od 5.000 dinara.

Usklađeno sa MMF

Ekonomista Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku, smatra da se najavljeno povećanje uklapa u projekcije dogovorene sa MMF.

- To povećanje je usklađeno s kriterijumom da masa penzija ne pređe 11 odsto BDP, što je dogovoreno sa MMF. Verovatno će masa penzija biti negde oko 10,5 odsto BDP. Dobro je što će penzioneri dobiti povećanje jer je to važno i za njih, ali i zato što to povećava tražnju i utiče na rast BDP - objašnjava Kovačević.

ZARADE: POSLODAVCI O SMANJENJU POREZA

VEĆE PLATE I KOD PRIVATNIKA foto: Beta/Milan Obradović Predstavnici poslodavaca pozdravili su najavu ministra finansija Siniše Malog da će opterećenje na zarade biti smanjeno sa sadašnjih 62 na 61 odsto kako bi se smanjila nezaposlenost i povećale plate u privatnom sektoru.

- Svaka mera koja ide u pozitivnom pravcu je korisna, ali trebalo je da bude značajnija. Kada smo u Uniji poslodavaca to prihvatili, rekli smo da će to biti dovoljna kompenzacija za povećanje minimalca, ali smo istakli da su potrebne dodatne mere da bi se stanje popravilo i stimulisalo zapošljavanje. Bez obzira na te mere, poslodavci će morati stalno da povećavaju zarade jer imamo problem da nađemo sve kadrove - kaže Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, i dodaje da se poboljšava i privredna situacija, ali ne tako brzo koliko se povećavaju zarade. Podsetimo, Mali je najavio da će neoporezivi deo zarade biti povećan sa sadašnjih 15.300 dinara na 16.300 dinara mesečno, dok će stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje biti smanjena sa 26 na 25,5 odsto.

Kurir.rs/Slavica Tomčić

