20 STEPENI RAZLIKE ZA SAMO NEKOLIKO SATI! RHMZ OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU: Narednih dana totalni haos od vremena, spremite se za temperaturne ŠOKOVE

Prema prognozama metorologa narednih dana u Srbiji se očekuje pravi temperaturni tobogan, jer će se vremenski uslovi menjati iz dana u dan.

Vreme pred nama je takvo da ćemo već sutra imati više temperature, ali će u četvrtak padati kiša koja će doneti zahlađenje.

Međutim, lepo vreme vraća nam se već za vikend za kada su prognozirane temperature do 25 stepeni Celzijusa.

foto: Printscreen/RHMZS

Da ćemo se sutra napokon ugrejati i uživati u toplom vremenu potvrdio je meteorolog Đorđe Đurić.

- Sutra će biti znatno toplije, zbog priliva toplije vazdušne mase sa jugozapada Evrope. Inače, ovih dana na jugozapadu Španije temperature dostižu 36 stepeni, tako da će taj topli talas stići i kod nas, ali u daleko blažem obliku - obradovao nas je meteorolog Đorđe Đurić.

Prema njegovim rečima, u našoj zemlji sutrašnje temperature kretaće se između 20. i 25. podeoka. Ipak, sutra bi trebalo da se pripremimo na veliku razliku između jutarnjih i dnevnih temperatura, koja će ponegde biti čak do 20 stepeni razlike, jer će sutra osvanuti prilično hladno i sveže jutro.

foto: Printscreen/RHMZS

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sutra ujutru se očekuje pojava mraza u većini predela Srbije.

foto: Printscreen/RHMZS

Naše radovanje povodom toplijeg vremena biće kratkog daha, jer pogoršanje vremena stiže več sutra uveče.

- U toku noći između srede i četvrtka doći će do prolaznog naoblačenja na severozapadu zemlje, koje će se u četvrtak pre podne proširiti i na ostale krajeve. To pogoršanje osim pada temperature, doneće i kišu i pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna dnevna biće od 14 na severozapadu, dok će na jugostoku biti do 26 stepeni sve do popodneva kada će i tamo stići pogoršanje vremena - navodi Đurić.

Naoblačenje će biti prolaznog karaktera, te će već u petak kišni oblaci napustiti našu zemlju.

- U petak će biti suvo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. U većini predela očekuje se temperatura oko 20 stepeni - kaže on.

Ponovni skok temperature u petak predstavlja uvod u miholjsko leto, koje narednih dana nastupa u našoj zemlji, tačnije od vikenda i tokom cele naredne sedmice.

foto: Printscreen/RHMZS

- Sunčano i veoma toplo biće od subote, temperatura od 20 do 25 stepeni. U nedelju još malo toplije, temperature od 23 do 27. Bićemo pod uticajem snažnog anticiklona, koji će usloviti visok vazdušni pritisak i sprečiti prodor hladnih i vlažnih vazdušnih masa sa Atlantika, tako da nas očekuje stabilno vreme tokom cele naredne nedelje - zaključuje meteorolog Đurić.

Miholjsko leto sa temperaturama iznad proseka za ovaj period biće u najjačem talasu tokom prve polovine sledeće sedmice, kada će u našoj zemlji živa u termometru prelaziti 25. podeok, a ponegde dostizati čak i 27.

(Kurir.rs/Alo)

