RODITELJI ĐAKA GA OPTUŽILI ZA PEDOFILIJU, A ON POBEGAO SA ČASA: Ovako se brani profesor sa Zvezdare, a evo kako reaguju škola i ministarstvo (FOTO)

J.M. (50), nastavnik fizičkog vaspitanja u Medicinskoj školi na Zvezdari u Beogradu koga su roditelji optužili da seksualno uznemiraca decu, u utorak se nije pojavio na prvom času, kažu đaci. Baš tog dana u javnosti je odjeknula vest o problemima sa ovim nastavnikom, pa se on, pričaju deca, nije usudio da održi čas odeljenju u kom je navodno najviše uznemiravao devojčice.

Podsetimo, roditelji su ispričali da su im se ćerke žalile kako ih nastavnik pipka na času dok rade vežbe.

Đaci su naročito ostali u šoku kad se na času pojavio u majici sa natpisom "Ajde da ga merimo", a njihovoj drugarici koja je bila operisana, dva puta je podizao majicu "da proveri ranu", ispričala je jedna majka.

- Devojčica, drugi razred srednje škole, imala je operaciju i otpusnu listu iz bolnice, a kada je došla na na čas fizičkog i rekla nastavniku da ne može da radi, on joj je pred drugaricama podigao majicu "da proveri". Nakon sedam do 10 dana je opet to uradio, podigao joj je majicu i rekao "samo da proverim da li ti je prošla rana" – navela je ona.

Još neverovatnije je da se za probleme sa nastavnikom zna od maja, a da i dalje nije poznato šta je tačno škola preduzela tim povodom. U školi ni danas nisu hteli da komentarišu ove vrlo ozbiljne optužbe na račun J. M.

U Ministarstvu prosvete odgovaraju da nijedan pisani zahtev povodom ovog slučaja nije stigao u školu.

- Na Savetu roditelja iznet je slučaj i potom su uzete izjave profesora. Sprovedena je procedura u skladu sa zakonom. Ministarstvo ispituje slučaj u skladu sa zakonom i prijava koje se podnose kako u ovom tako i u ostalim slučajevima, navode u Ministarstvu prosvete za naš portal.

