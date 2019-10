RODITELJI OPTUŽILI PROFESORA FIZIČKOG: Pipa učenice, nosi majicu na kojoj piše AJDE DA GA MERIMO!

J. M., profesor fizičkog vaspitanja u srednjoj Medicinskoj školi na Zvezdari, nedolično se ponaša prema učenicama treće godine ove škole, kinji ih, pipa dok rade vežbe, uleće bez kucanja u svlačionicu dok se presvlače, a jednoj devojčici je dizao i majicu, tvrdi za Kurir Vladan Simić, otac jedne učenice!

Sagovornik Kurira kaže da roditelji ne znaju šta će od muke, okupili u se u grupu na društvenim m mrežama i zajedno planiraju da pišu peticiju protiv pomenutog profesora.

Devojčice se žale

- Sa njim imaju problem sve učenice trećeg razreda, masovno se žale na njega. Mislim da treba stati na put takvom ponašanju. Deca trpe to, a jednom je na čas došao u majici na kojoj je bio natpis „Ajde da ga merimo“. To je zaista velika sramota! Da li je primereno da jedan profesor dođe sa takvim natpisom i da drži devojčicama čas? - pita ovaj otac.

On kaže da njegova ćerka nije imala problem sa profesorom, ali da on želi da pomogne drugim roditeljima čija su deca doživela neprijatnosti.

- Neki učenici za njega kažu da je pedofil, a to potvrđuju i poruke roditelja u našoj zajedničkoj grupi. Devojčice kažu i da ih pipa dok rade vežbe, a čak je uleteo i svlačionicu dok su se presvlačile, to nije normalno! Razredni starešina je upoznat, planiram u ponedeljak da odem u Ministarstvo prosvete da se žalim - ističe Simić.

D. P., majka jedne od učenica, svedoči za Kurir da je pomenuti profesor njenoj ćerki dizao majicu!

Očajni... Jedna od poruka koje razmenjuju roditelji foto: screenshot

Da joj vidi ožiljak

- Proletos je moja ćerka imala hiruršku intervenciju. Donela je opravdanje da je oslobođena nastave fizičkog, a profesor joj je pred nekoliko devojčica podigao majicu da proveri da li ima ranu od reza. On nije merodavan to da gleda! Da sam u tom momentu imala automobil, odmah bih otišla do škole. Posle nekog vremena opet joj je podigao majicu kako bi video u kakvom je stanju ožiljak - priča nam ova majka.

Ona dodaje da je razredna bila upoznata sa tim, ali da se ništa nije preduzelo. Napominje i da je nedavno njena ćerka imala još jedan problem sa profesorom fizičkog.

- Imala je poštedu, a on je upisao da nije na času. Generalno, on ima neki problem, a izgleda da niko ništa ne može da učini da se to spreč - zaključuje ona.

Novinari Kurira nisu uspeli da dođu do profesora J. M., i direktorke škole Snežane Milanović.

Kurir.rs/Mina Branković Foto: privatna arhiva

Kurir