UHAPŠEN PROFESOR MANIJAK ZBOG BLUDNIH RADNJI: Nastavnik učenice nazivao k...ama! SKANDAL TRESE JAGODINU

Srđan T. (34), nastavnik nemačkog jezika u Osnovnoj školi „Rada Miljković“ u Jagodini, uhapšen je zbog sumnje da je polno uznemiravao učenice, koje je nazivao kurvama, đacima jednog odeljenja rekao je da „je*arnik“, a dečacima govorio da bi trebalo da naskaču na devojčice kao što on skače na koleginice!

Kako saznajemo, nastavnik je uhapšen u ponedeljak, nakon prijave roditelja jedne učenice.

Serija uvreda

- Srđan T., koji je inače jedan od novijih nastavnika, navodno je od početka školske godine pa sve do kraja protekle nedelje uznemiravao učenice govoreći im krajnje nepristojne reči. Između ostalog, on je devojčice nazivao kurvama, a pričao je i da bi dečaci, učenici ove škole, „trebalo da naskaču na devojčice kao što on naskače na svoje koleginice“. Jedno odeljenje je čak nazvao „je*arnikom“. Osim toga, Srđan T. je dvema devojčicama koje su stajale na hodniku kazao da stoje tu „kao kurve“, a sumnja se da je jednu učenicu dodirivao po zadnjici - kaže izvor Kurira iz istrage.

Preplašena i uznemirena deca požalila su se tokom vikenda svojim roditeljima, koji su odmah reagovali.

Verbalno maltretiranje

- Učenici nisu više mogli da trpe neprimeren govor nastavnika nemačkog, pa su posle četiri nedelje svakodnevnih uvreda odlučili da sve ispričaju roditeljima. Mama i tata jedne devojčice koja pohađa ovu školu prijavili su policiji slučaj, pa je Srđan T. uhapšen u ponedeljak po podne. Devojčice koje su optužile profesora nemačkog da ih je navodno uznemiravao na gnusan način idu u sedmi razred i imaju samo 13 godina. Bilo je tu i verbalnog maltretiranja, neprijatnog dodirivanja duže vreme od strane profesora - kaže izvor Kurira upućen u dešavanje u ovoj školi.

Devojčice su dale i iskaz u PU Jagodina zajedno sa direktorom i psihologom škole. Srđan T. uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Jagodini i određen mu je pritvor, a tu bi trebalo i da bude saslušan. Nastavnik se tereti za polno uznemiravanje, za šta je zaprećena kazna od dve do deset godina. Prema nezvaničnim informacijama, nastavnik je suspendovan u ponedeljak, a u OŠ „Rada Miljković“ u Jagodini rečeno je za Kurir da je direktor na sastanku u školskoj upravi i da neće dolaziti do kraja dana, a da niko drugi nije ovlašćen da daje izjave za medije.

HRONOLOGIJA - april 2019. Slavko I. (58), profesor gitare u muzičkoj školi „Davorin Jenko“ u Beogradu, uhapšen je pod sumnjom da je devojčicama mlađim od 14 godina slao seksualne poruke i tražio im da mu pošalju svoje gole slike - novembar 2018. profesor Ž. Đ. (62) suspendovan je sa nastave jer je osumnjičen za polno uznemiravanje studentkinje M. M. (20) - avgust 2018. Kragujevčanin Ivan K. (41), profesor engleskog jezika i književnosti, zapretio je na svom Fejsbuk profilu O. R., majci maloletne devojčice (11), da će joj dete iseći na 13 komada, a komade mesa dati psima, jer ga je prijavila da je pedofil - jun 2018. nastavnik srpskog jezika u OŠ „Dr Ibrahim Bakić“ u Ljeskovi R. M. uhapšen je nakon što ga je učenica (13) prijavila da je u zbornici ljubio i dodirivao po intimnim delovima tela i seksualno uznemiravao u školi na Pešteru - maj 2018. nastavnik fizike i tehničkog obrazovanja S. N. (56) sa područja Beočina uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo nedozvoljene polne radnje

Napisao knjigu EPSKA PRIČA O SEKSU, ALKOHOLU I DROGAMA foto: Privatna Arhiva Uhapšeni Srdan T. autor je i romana „Putevima rokenrola“, koji, kao i njegove pesme, govore o seksu, alkoholu i drogama.

- Epska priča o slovenskoj deci divljine, rokenrolu, ludilu, misticizmu, ljubavi koja poništava koncept vremena, potrazi za sobom i za snovima; seksu, alkoholu, drogama, ljudskosti, življenju, umiranju, ponovnom rađanju; mitološka postpostmoderna naracija o faustovskoj pogodbi i borbi između mita i istorije - navodi se u kratkom opisu knjige.

Pesnik asfalta na Fejsbuku

BESMISLENA DIPLOMA I ALKOHOLNE SUZE

Bludni nastavnik je skoro svakodnevno na svom profilu objavljivao pesme u kojima se žalio na život, „straćene godine“, „besmislenu diplomu“, „alkoholne suze“... Srđan u autorskim pesmama nije krio da je depresivan, razočaran u život i da ima probleme, između ostalog, zato što „ne može da nađe devojku“.

- Sada imam 34 godine i besmislenu diplomu, radim posao koji nije moj i ne mogu da nađem curu da se oženim. A moji su dani užasni, sem kad dobijem drugara na sparingu ili pogledom uhvatim devojku koja mi se dopadne, kad uspem da popijem četiri piva u baru ili ustanem u šest ujutru konstantno odvaljen. Čini mi se da bih prespavao ostatak ove mizerije od života, ovog nesnosnog neposrednog pakla - samo su neki od Srđanovih stihova iz poeme „Hod kroz vatru“.

