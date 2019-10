ZLATO, SREBRO i BRONZA ZA NEBESKE VIDRE: Padobranci Vojske Srbije osvojili medalje na državnom prvenstvu (FOTO)

Na 65. državnom prvenstvu Srbije, koje je održano danas na sportskom aerodromu "Zalužani“ kod Banjaluke, zlatnu medalju osvojio je zastavnik Siniša Mićić, a srebrno odličje stariji vodnik Dejan Cvetković iz Padobranske ekipe Vojske Srbije "Nebeske vidre“, dok je bronzanu medalju osvojio Slobodan Terzić iz Padobranskog kluba veterana 63. padobranske brigade "Arhistratig".

Padobranska ekipa Vojske Srbije "Nebeske vidre“ pokazala se i u ekipnoj konkurenciji osvojivši bronzano odličje Memorijalnog kupa "Pet zvijezda“, koji je danas, u organizaciji Vazduhoplovnog kluba "Skydive“ iz Banjaluke, takođe održan na sportskom aerodromu "Zalužani“.

foto: MUP Srbije

Takmičenjima su prisustvovali ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.



Nakon uručenja medelja najboljim takmičarima padobranskog prvenstva Srbije ministar Vulin je rekao da smo ponosni na rezultate pripadnika Vojske Srbije, koji su u Banjaluci uspešno predstavljali Srbiju.

foto: MUP Srbije

- Padobranstvo je jedan od sportova koji se u Vojsci Srbije najviše cene. Osim što je pokazatelj naše spremnosti i naše sposobnosti, ovo je i sport koji govori o ljudima koji su u stanju da savladaju sve strahove i prepreke. Vojska Srbije je uvek bila ponosna na svoje padobrance, a po današnjim rezultatima možemo da vidimo da smo ne samo najbolji u Srbiji, već da smo i jedni od onih koji u Evropi imaju šta da kažu i pokažu, poručio je ministar Vulin, najavivši učešće vojne padobranske reprezentacije na 7. Svetskim vojnim igrama u Narodnoj Republici Kini, u Vuhanu, koje će početi za desetak dana.

foto: MUP Srbije

Prema rečima ministra Vulina, svi oni koji postanu pripadnici Vojske Srbije moći će da se bave svim sportovima kojim žele, bez obzira koliko su skupi i zahtevni, jer je Vojska Srbije tu da im to omogući.



- Svako ko veže svoju sudbinu i budućnost za Vojsku Srbije moći će da se razvija na svakom planu, da li je to vojnička obuka, da li je to sport, ili bilo koji drugi vid usavršavanja, vredi biti uz Vojsku Srbije, poručio je ministar Vulin.

foto: MUP Srbije

Zastavnik Siniša Mićić pripadnik 63. padobranskog bataljona Specijalne brigade Vojske Srbije i član Padobranske ekipe Vojske Srbije „Nebeske vidre“, danas je imao višestruki razlog za slavlje.



- Osvojio sam prvo mesto na 56. državnom padobranskom prvenstvu Srbije. Za mene je ovo veliki uspeh, ali i ekipni uspeh mi je vrlo bitan, jer se pripremamo za veliko CISM takmičenje koje ovog meseca imamo u Kini, istakao je zastavnik Mićić, dodajući da je danas upisao 5.522 skok u svojoj tridesetogodišnjoj padobranskoj karijeri.

- Ovo je moja prva medalja u pojedinačnoj konkurenciji, u skokovima na cilj. Do sada sam više puta ekipno osvajao državno prvenstvo Srbije. Medalja koju sam osvojio je ne samo moj, već i uspeh cele Padobranske ekipe "Nebeskih vidri" sa kojom treniram, rekao je stariji vodnik Dejan Cvetković.



Takmičari iz Srbije koji su se nadmetali za državna odličja došli su iz Padobranske ekipe Vojske Srbije "Nebeske vidre“, Padobranskog kluba veterana 63. padobranske brigade "Arhistratig“ i Aerokluba "Naša krila“ iz Paraćina. Glavni sudija na današnjim takmičenjima bio je major Nenad Stojiljković iz Specijalne brigade Vojske Srbije.

Tradicija državnog prvenstva Srbije u padobranstvu seže od 1949. godine, kada je u Rumi održano po prvi put, dok se Memorijalni kup "Pet zvijezda" organizuje sedmu godinu za redom, kao znak pomena na stradanje petorice članova Padobranskog kluba "Banjaluka" na aerodromu "Zalužani" 2012. godine.

Udružena organizacija dva takmičanja izraz je odlične povezanosti i konstantnog unapređenja saradnje između Vazduhopolovnog saveza Srbije i vazduhoplovaca Republike Srpske, a u okviru specijalnih i paralelnih veza Republike Srbije i Republike Srpske. Na oba takmičenja učestvovalo je oko 65 padobranaca iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Austrije, Švedske i Nemačke, a od toga 30 njih borilo za državnog prvaka Srbije.

