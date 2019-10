OVOG DANA NAREDNE NEDELJE TEMPERATURA ĆE PASTI ZA ČAK 15 STEPENI: Stiže drastična promena vremena, evo i kakva

BEOGRAD - Prethodnih dana uživali smo u sunačnom i vedrom vremenu, bez jesenjih kiša. Nakon ovog izuzetno toplog perioda i pravog miholjskog leta koje će nas pratiti još nekoliko dana, sledeće nedelje očekuje nas drastičan pad temperature, za čak 10 do 15 stepeni.

- Do kraja ove nedelje očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Maksimalne dnevne temperature kretaće se od 23 do 29 stepeni, za vikend do 26. Za razliku od toplih dana, jutra i noći biće znatno hladnije i svežije, a takvo vreme zadržaće se sve do ponedeljka - kaže za list meteorolog Đorđe Đurić.

U Beogradu će i narednih dana biti sunčano i toplo, sa maksimalnim dnevnim temperaturama do 29 stepeni. Zahlađenje će u prestonicu stići narednog utorka, kada će se temperatura kretati od sedam do maksimalnih 17 stepeni.

Kraj oktobra i početak novembra donose drastičan pad temperature u celoj zemlji, te će nas konačno dočekati pravo jesenje vreme.

- U utorak nas očekuje nagla promena vremena i pad temperature. Generalno, poslednje dane oktobra i početak narednog meseca obeležiće prave jesenje temperature od 10 stepeni, tako da će se vreme uskladiti sa kalendarom - dodaje Đurić.

Kada je reč o padavinama, trenutno nema naznaka da će biti snega u skorije vreme, osim možda na planinama.

- Padavine možemo, možda, da očekujemo uz pad temperature, u noći između ponedeljka i utorka, kada će doći do naoblačenja sa severa, koje će doneti kišu i nešto hladnije vreme. U planinskim predelima biće uslova za kišu i sneg oko prvog novembra - zaključuje Đurić.

Ponedeljak, 21. oktobar, ostaće upamćen kao jedan od najtoplijih u Beogradu od 1926. godine, kada je u prestonici izmereno 26,5 stepeni. Temperatura od 28 stepeni biće upisana u rekordne u poslednje 93 godine, a pre isto toliko godina zabeležen je i novembarski rekord sa 29,3 stepena.

(Kurir.rs/Blic)

