TELEGRAMI ĆE SE PISATI NA ĆIRILICI: Đorđević povodom Predloga zakona o poštanskim uslugama

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je danas da će inicirati da se telegrami štampaju na ćirilici.

On je to rekao u Narodnoj skupštini, odgovarajući na pitanje narodnog poslanika Miladina Ševarlića zašto se u našoj zemlji telegram ne može poslati na ćirilici.

- Nisam resorni ministar za "Poštu Srbije", ali svakako imam pravo kao ministar u Vladi da iniciram to, i to ću svakako i učiniti... mislim da to neće biti problem za njih i će pošta vrlo brzo to da promeni, rekao Đorđević na sednici na čijem je dnevnom redu, između ostalog, Predlog zakona o poštanskim uslugama.

Đorđević je podsetio da je ranije inicirao i da PIO fond rešenja izdaje na ćirilici i da je to učinjeno.

- Kada sam, na početku svog mandata, od strane grupe poslanika iz Srpske radikalne stranke čuo da PIO fond svoja rešenja daje na latinici, kao ministar sam inicirao i PIO fond je vrlo brzo uveo da se sva rešenja pišu na ćirilici, dodao je Đorđević.

