OTAC TURČIN TVRDNJAMA ŠOKIRAO SRBIJU: Slavica je decu videla prošle godine, bila je kod mene u Iranu 15 dana! Ali nema fotku da to i dokaže

Slavica Burmazović posle četiri godine srela se sa svojom decom, a njihov otac Ejup Sabri Jundžu, koji ih je odveo najpre u Tursku, pa u Iran, najavljuje da će ih posećivati u Srbiji, pišu Novosti.

Protiv njega je na snazi crvena poternica i nalog za privođenje, ali on međutim, ističe, da je pred zakonom čist.

foto: Printscreen/Youtube/TV Prva

- U Turskoj neću snositi nikakve posledice, jer sam ispoštovao odluku suda. Mogu da dođem i u Srbiju, jer sam živeo u Beogradu 15 godina i nikakav prekršaj nisam napravio. Planiram da obilazim decu. Čuli smo se, kao i u ponedeljak, kada su deca stigla u Srbiju - kaže Ejup Sabri Jundžu.

Budućnost dve ćerke i sina, kako ističe, isplanirao je zajedno sa njihovom majkom Slavicom.

- Ona i ja smo poslednjih godinu dana razgovarali i dogovorili sve oko dece. Slavica je prošle godine bila u Iranu 15 dana i videla ih. Ako im bude dobro u Beogradu, neka žive tamo, a ako ne, mogu da dođu u Tursku - kaže Jundžu.

On je na društvenoj mreži Fejsbuk redovno objavljivao fotografije kako brine o deci, međutim, Jundžu nema fotografiju sa Slavicom tokom njene navodne posete Iranu.

Njegova situacija iz ugla srpskog pravosuđa, ipak, izgleda znatno drugačije. Za njim je još na snazi međunarodna poternica koju je, po nalogu tužilaštva, raspisao Treći osnovni sud u Beogradu, jer je bio u bekstvu.

foto: Printscreen/Prva TV

- Osim poternice, aktivno je i rešenje ovog suda o određivanju pritvora. Njemu se na teret stavlja krivično delo oduzimanje maloletnog lica, a pritvor mu se određuje zbog sumnje da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi delo i da utiče na svedoke - kaže zamenik tužioca Ivan Marković, portparol Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Da Jundžu još neko vreme neće moći da posećuje decu u Srbiji kaže i ambasador Srbije u Teheranu Dragan Todorović.

- On nije ispoštovao pravosnažnu odluku nadležnog suda u Turskoj, gde je najpre odveo decu, po kojoj je bio obavezan da ih vrati majci. Sada bi trebalo da sud bude obavešten da su deca vraćena, ali to, verovatno, ne znači da on neće trpeti posledice. I zbog nepoštovanja suda, ali i zbog bekstva u Iran - objašnjava ambasador.

Slika susreta dece sa majkom na beogradskom aerodromu dirnula je građane Srbije. Do toga je došlo zahvaljujući Slavičinoj upornosti, ali i pomoći našeg Ministarstva spoljnih poslova.

Neophodna harmonična komunikacija dece sa ocem

Primirje među roditeljima i dolazak u Srbiju, međutim, neće označiti i kraj iskušenja dece Slavice i Ejupa. Stručnjaci kažu da je harmonična komunikacija sa ocem njihova preka potreba.

- To je neophodno, bez obzira na geografsku distancu, jer je to u njihovom najboljem interesu. Nekada je čak i komunikacija putem savremenih tehnologija rešenje do punoletstva, kada deca sama biraju sopstveni put i ciljeve - kaže ministar i neuropsihijatar Slavica Đukić Dejanović.

Ona naglašava da je moguće da i druge institucije treba da procene ličnost oca uzimajući u obzir dosadašnje ponašanje, kulturološke modele roditeljstva, etičke, formalnopravne i socijalne specifičnosti.

foto: Tanjug

- Vreme će pokazati koliko je važna figura oca, s obzirom na sudsku presudu. Otac je u dosadašnjem ponašanju ispoljio specifično gledanje na interes dece, što može imati razloge u rivalskom odnosu sa majkom, ali i u nekim kulturološkim svojstvima, kao i neadekvatnom uverenju da deca više pripadaju ocu - kaže Đukić Dejanović.

Deca Ejupa i Slavice mogla bi da se nađu u istoj situaciji kao i 600 mališana, koliko ih u Srbiji jednog od roditelja viđa samo u kontrolisanim uslovima. Ovu formu, inače, ne prepoznaje nijedan naš zakon, ali sudovi je rado preporučuju centrima za socijalni rad. Procena načina i uslova viđanja ostavljena je socijalnim radnicima.

Najstarija od troje dece Slavice Burmazović već sada može da odluči da li želi da viđa oca ili ne. Naši propisi podrazumevaju da kada dete navrši 15. godinu života smatra se da je sposobno za rasuđivanje i da može odlučiti o održavanju ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne živi. Dete tog uzrasta ima pravo da održava lične odnose i sa srodnicima i drugim osobama sa kojima ga vezuje posebna bliskost, ako ovo pravo nije ograničeno sudskom odlukom.

(Kurir.rs/Novosti)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir