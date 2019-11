NIKAD GA NISAM VIDELA BEZ OSMEHA, BOLEST GA NIJE PROMENILA! Mihajlova drugarica o STRAHOTI kroz koju je prolazio mladi srpski genijalac: VEROVAO je u život (FOTO)

Stravična vest da je Mihajlo Sporić (22), nesvakidašnji talenat i jedan od najboljih studenata koje je Srbija izrodila, preminuo, potresla je celu javnost.

Tragičnu vest najteže su primili njegovi najbliži, koji i dalje ne mogu da poveruju da su ostali bez ovog "posebnog" i "uvek nasmejanog mladića", posebno jer ni poslednjih dana svog života nije odavao utisak teško bolesne osobe.

Njegova drugarica sa takmičenja iz fizike Aleksandra Dimić kaže da je Mihajla videla poslednji put pre mesec dana u Parizu.

- Tada nije mogao da leti avionom zbog nedavne operacije na srcu i komplikacija sa nakupljanjem vode. Ipak, i tada je bio nasmejan i izgledao je dobro. Verujte, od kada ga poznajem, nikada ga nisam videla bez osmeha. Samo nekoliko nedelja posle susreta, stanje mu se pogoršalo, kaže Aleksandra.

Kaže da je imao "sve kvalitete koje jedna osoba može da ima".

- Držao je nastavu mlađim učenicima, organizovao zabave i društvene igre na svakom putovanju na kojem smo bili. On je bio onaj koji uvek ustupa pola svog kofera kako bi se na put ponele sve moguće društvene igre, od "monopola" do karata. Neverovatno koliko je uz sve to bio uspešan, dodaje ona.

Ni bolest ga, kaže, nije promenila, a nikada ga nije videla ljutog.

- Bio je ne samo najbolji sportista, najbolji fizičar, najbolju učenik, nego i mnogo više od toga. Bio je optimističan, nikada niste mogli da vidite da se ne bori, da ne veruje u život i pored svega što ga je snašlo. Predivno je svirao klavir. Organizovao je okupljanje drugara, ja sam starija od njega šest godina, a on me je naučio neke društvene igre. Najviše smo voleli da igramo avalon. Kad se pojavio, Mihajlo nas je učio kako se igra. Cela matematička sada igra tu igru, priča Aleksandra.

foto: Printscreen Facebook

Tokom prve godine na Kembridžu propustio je čitav semestar, kaže

Aleksandra, ali je ubrzo sve uspeo da nadoknadi.

- Za finalne ispite uspeo je sve da nadoknadi i da bude, kada se pogledaju prethodne tri godine, najbolji student na Trinitiju - dodaje ona.

