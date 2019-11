DA LI VOZAČE U SRBIJI ČEKA PAKLENI SCENARIO: Izduvni gasovi izbacuju vozila iz saobraćaja, UVODE SE STROGE KONTROLE, BUDITE SPREMNI ZA 5. JUL 2021.

Nadležni tek vagaju od kada će zabraniti uvoz polovnih automobila, i za koja vozila će to važiti, ali je i onima koji uđu u Srbiju pre rampe - neizvesna sudbina. Vlasnike četvorotočkaša s dužim "stažem", koji su nedavno uvezeni, ili će tek biti, pravi ispit čeka 2021. godine. Od 5. jula te godine tehnički pregled neće moći da prođu vozila koja ne ispunjavaju propise kad je reč o emisiji izduvnih gasova. Za automobile uvezene posle 1. marta 2014. skale su daleko strože, pa je verovatno da ih mnogi "evro 3" motori neće ispunjavati. A vlasnike bi popravke mogle da koštaju skoro kao i ljubimac.

Skale su propisane Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i njihovoj tehničkoj ispravnosti. Posebni limiti važe za automobile uvezene do marta 2014, a druge za one koji su stigli kasnije. Majstori na tehničkim pregledima i sada kontrolišu emisiju izduvnih gasova i o tome obaveštavaju vlasnike. Ona, međutim, sada ne utiče na tehničku ispravnost. I sa gorim rezultatom mogu da se registruju.

- Mi od 5. jula 2018. godine merimo emisiju gasova i obaveštavamo vlasnika automobila. I to zato da bi imali vremena do jula 2021. godine da se pripreme i preprave automobile - objašnjava vlasnik jednog servisa koji radi tehnički pregled. - Realno, auto sa "evro 3" motorom, koji je 2001. godište i mnogo je prešao, a kasnije je uvezen, teško će proći te uslove. Ne izbacuje ih džabe Evropa sa svojih puteva. Oni zaista zagađuju.

Teško je unapred procenjivati i predviđati koliko bi vozača moglo da košta prilagođavanje automobila propisanim ekološkim uslovima.

- Vlasnik bi mogao da zameni delove, ali je pitanje koliko se to isplati - dodaje naš sagovornik. - To može da zahteva zamenu katalizatora, ili dizne, sistema za napajanje gorivom, vazduhom, elektroniku ili ko zna šta još. Ako odgovara univerzalni katalizator, on košta oko 100 evra. Zamena filtera na dizni je od 70 do 100 evra, ali ako ona mora da se menja, košta i 700 evra. Onom ko vozi auto od 1.500 evra to se sigurno ne isplati. Kod autombila sa "evro 4" motorima je nešto drugačija priča. To su novija vozila, pa bi se popravke verovatno isplatile, ukoliko su neophodne.

Vremešni vozni park

U Srbiji je registrovano oko 1,9 miliona automobila. Tokom poslednjih osam godina uvezeno je 800.000 polovnjaka. Prema podacima Asocijacije uvoznika automobila i delova, 87 odsto njih je starije od deset godina.

