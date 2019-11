VELIKA AKCIJA AMG I PARTNERA ZASADI DRVO IGOR ŽEŽELJ: Nećemo ovde stati, dvaput godišnje ćemo se okupljati da sadimo! I ja ću danas zasaditi jedno drvo KURIR TV

Igor Žeželj, CEO of Wireless Media and Adria Media Group, povodom današnje akcije "Zasadi drvo", rekao je da se Adria media Group već dve godine koncentrisano bavi održivim razvojem kao temom.

- Shvatili smo da ima puno prostora da se nešto dodatno učini i da pokrenemo inicijativu kao medij. Tako smo u ovoj godini pokrenuli platformu održive budućnosti, gde nam je cilj da što veći broj građana i društvenih subjekata, kompanija, državnih institucija, NGO sektora animiramo i podržimo u borbi za održivu budućnost- rekao je Žeželj.

On napominje da je da je prvi projekat pošumljavanje.

- Na svetskom nivou, Srbija ima 30 odsto pušumljenosti i imamo vrlo jasan cilj i kroz državnu strategiju da dođemo do 41 odsto. Zato smo odlučili da to bude naša prva akcija, da pomognemo u tome. Mislim da idemo dobrim putem, a nakon današnjeg dana videćemo kakvi su prvi rezultati - kaže Žeželj.

Adria Media Gruop neće stati na ovoj akciji.

- Ovde imamo jasan cilj - imamo 30 odsto pošumljenosti, a cilj naše zemlje je 41 odsto. To je i naša obaveza na svetskom nivou, jer je 30 odsto prosek na svetskom nivou, što nije dovoljno, a 41 odsto je evropski prosek i do tada nećemo stati s ovom akcijom. Dvaput godišnje, jednom na leto, jednom na jesen, okupljamo ljude, da sadimo. Do tada okupljamo ljude, edukujemo, i pomažemo da se taj put prođe što pre - naglasio je Žeželj i dodao da će se danas osećati dobro ako zasadi barem jedno drvo.

On se osvrnuo i na ulogu medija u ovakvim akcijama.

- Pretenciozno bi bilo reći da smo mi ti koji edukujemo građane, ali možemo mnogo da pomognemo u edukaciji, da budemo megafon onima koji praktično rade edukaciju i da ukazujemo na dobre i loše stvari koje se dešavaju. Mediji su dosad samo izveštavali, a mi smo danas ušli u novu fazu, pokretačku. Mislim da su mediji idealan subjekt koji može nepristrasno da bude moderator ovakve teme. Za pošumljavanje potrebno je širi društveni koncenzus. Postoje realni životni interesi, zapošljavanje, da fabrike rade, pa je teško da se vidi šira slika. Mi kao medij nemamo direktne političke, ekonomske i finansijske interese, i kao takvi smo pogodni da takvu stvar moderiramo. S druge strane i da je čuvamo i permanentno držimo upaljeno svetlo nad ovako važnom temom - rekao je Žeželj i dodaje:

- Ovo što sada radimo je put koji treba da pređemo i da napravimo inkluziju što većeg broja građana, privrednih subjekata i ostalih društvenih činilaca ka cilju pošumljavanja, a u globalu ka budućnosti države.

Danas će na 34 lokacije širom Srbije više hiljada volontera koji su se prijavili da učestvuju u akciji „Zasadi drvo“ zasaditi više od 50.000 stabala.

Akciju su pokrenuli Adria Media Group i dm drogerie markt, zajedno sa institucionalnim partnerima Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava šume, JP„Srbijašume“, JP „Vojvodinašume“ , Pokretom Gorana Srbije i Privrednom komorom Srbije i Botaničkom baštom“Jevremovac“ i danas će zajedno sa građanima volonterima postaviti svojevrstan record, jer ovakve masovne radne akcije pošumljavanja još nije bilo kod nas.

