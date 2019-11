SRPSKI TURISTI STREPE, DA LI DA OTKAZUJU PUTOVANJE? Evo šta da očekuju oni koji su uplatili aranžman u Veneciji

Jaka kiša i danas pada u Veneciji, a nivo vode je najviši od 1966. godine. U gradu ipak ima turista. Istraživalo se da li se menjaju planovi putovanja u srpskim turističkim agencijama.

Poplavljeno je oko 70 odsto Venecije. Hodanje kroz vodu u dubokim čizmama zanimljivo je jedino avanturistima.

- Ima samo turista koji nisu zaista hteli da otkažu, gledamo snimke gde nose kofere u rukama, čizme do pola struka. Svi koji drže i rade bilo koju delatnost su oštećeni, hoteli su zatvoreni, sve to treba sada renovirati, isušiti, vratiti u ono stanje - objašnjava Vesna Marinković iz Udruženja turističkih vodiča Srbije.

- Interesovanje postoji, naravno uz to interesovanje idu i određena pitanja, mi kao turistička agencija svakako nećemo ni u Veneciju niti u bilo koji drugi deo sveta slati naše turiste, ukoliko procenimo da ta bezbednost nije na najvećem mogućem nivou, kažu iz jedne turističke agencije u Srbiji.

Kada je reč o elementarnim nepogodama, pravila su jasna.

- Verujem da će agencije izaći u susret i ponuditi neka alternativna putovanja za one koji ne mogu da promene termin, a za sve ostale povraćaj novca je nešto što je potpuno očekivano s obzirom na to da se radi o elementarnoj nepogodi koja nije mogla biti predviđena, kaže direktor Jute Aleksandar Seničić.

Ukoliko se situacija stabilizuje i hotelijeri garantuju svoje usluge onako kako je to bilo planirano, onda nema razloga za otkaz, dodao je Seničić.

Bez obzira na to što je do sada šteta procenjena na milijardu evra, u turističkim agencijama ne očekuju da će se to odraziti na cene aranžmana. To će, kao i svih ovih godina zavisiti isključivo od sezone.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir