TUKAO ME JE KAD NE OPEREM SUDOVE, TREBALO JE DA GA PRIJAVIM I RANIJE: Đorđević posetio žrtvu porodičnog nasilja (VIDEO)

Žene koje se suoče sa nasiljem u porodici treba odmah to da prijave nadležnim organima, jer ćutanjem dozvoljavaju ponavljanje nasilja, što može dovesti i do fatalnog ishoda, poručili su danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i jedna od žrtava nasilja, koju je ministar obišao povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Majka četvoro dece, koja je pre nekoliko godina pretrpela porodično nasilje, kaže da strahuje s obzirom na to da njen suprug uskoro izlazi iz zatvora odakle joj je pretio da će se osvetiti.

Ispričala je da je nasilje, koje je počelo nakon što se porodila sa prvim detetom, trpela godinama, naglasivši da je trebalo da ga prijavi odmah, ali da se na to nije odlučila zbog straha šta bi on mogao da učini.

Zbog straha, nije govorila o tome ni porodici, a, kako je navela, prijatelje zbog njegove posesivnosti i ljubomore nije ni imala.

- Teško mi je da pričam o tome, jer svaki put kada se setim, ponovo sve preživljavam. Imao je običaj da me pretuče zbog nevažnih stvari, na primer zakasnim po dete u vrtić ili ne operem sudove, kazala je.

Navela je da je osetila olakšanje kada je njen suprug uhapšen i osuđen, ali da se posle svega loše psihički osećala, odnosno bila je emotivno slomljena.

- Moja poruka ženama koje trpe nasilje je da odmah sve prijave nadležnim organima. Nemojte čekati, jer samo može da postane gore, kazala je.

Đorđević je istakao da je danas potrebno poslati jasnu poruku da kao društvo želimo da iskorenimo nasilje.

- Mislim da nije dovoljno da samo ličnim primerom, ličnim angažovanjem nešto učinimo, već moramo svi kao društvo nešto da uradimo, moramo da javno pričamo o ovome i osuđujemo i da vinovnike tih dela osudimo na najstrože kazne, kazao je.

Prema njegovim rečima, i lično i kao ministar, zalaže se da se o nasilnicima javno govori, da ih mediji ne kriju iza inicijala ili da im se zamagljuju slike, kako bi i njihovo okruženje znalo ko su oni.

Smatra da je to najmanje sa čim nasilnici treba da se suoče, jer se i ranije pokazalo da zatvorska kazna nije dovoljna da ih spreči da ponove nasilje.

Ministar je obećao da će ženi i njenoj deci koje je danas posetio pomoći da dobiju bolji smeštaj, budu preseljeni na bezbedniju lokaciju gde bi bili u mogućnosti da započnu normalan život.

- Hrabrost ove žene je to što je prijavila nasilje i to je glavna poruka svima onima koji trpe nasilje, da je potrebno da odmah to prijave, da će država stati u njihovu zaštitu, kazao je Đorđević.

Govoreći o strahu sa kojim se ponovo suočava žena koju je danas posetio, Đorđević kaže da taj strah nije iracionalan, jer smo, nažalost, bili svedoci toga da se slučajevi porodičnog nasilja završe tragično i nakon zatvorske kazne.

- Kao društvo, to ne smemo da dozvolimo. Najbolji način za to je da ih izmestimo na neku nepoznatu lokaciju, kazao je ministar.

U sprečavanju nasilja za ubuduće, kako je naveo Đorđević, važno je promeniti sistem obrazovanja i vaspitanja, dok borbi protiv nasilja trenutno može doprineti "brutalnost države".

- Ne slažem se sa tim da ti ljudi treba da budu kažnjeni sa tri godine zatvora, ne mogu da utičem na sud, ali bih radi pravde te kazne utrostručio, jer smatram da onaj ko može takvu stvar da učini zaslužuje najstrožu kaznu, kazao je Đorđević.

