Sr­p­ski ti­ne­j­dže­ri no­vac na­me­njen za ku­po­vi­nu uži­ne tro­še na ti­ke­te i ko­c­ka­nje. Osim što osta­ju bez no­v­ca i pra­znog sto­ma­ka, pos­ta­ju i ozbi­lj­ni za­vi­sni­ci!

Ovo je po­sle­di­ca no­vog iza­zo­va na dru­štve­noj mre­ži In­sta­gram. Kli­n­ci, ma­hom de­ča­ci, svo­jim pra­tio­ci­ma na sto­ri­ju pos­ta­ve pi­ta­nje „Da li da odi­gram ti­ket s pa­ra­ma za uži­nu?“. Po­nu­đe­ni su od­go­vo­ri „da“ i „ne“, a pra­tio­ci uglav­nom kli­k­nu „da“ i bo­dre vr­šnja­ke da se ko­c­ka­ju.

Ku­rir je do­šao do jed­nog pri­n­t­skri­na s ove dru­štve­ne mre­že. Nai­me, je­dan de­čak pi­tao je svo­je dru­ga­re da li da, ume­sto da po­je­de ne­što, odi­gra ti­ket. Svo­jim pra­tio­ci­ma po­nu­dio je mo­gu­ć­nost da gla­sa­ju iz­me­đu „da, pro­šli put si do­bio“ i „ne, je­di ne­što, vi­di na šta li­čiš“, mr­tva tr­ka bi­la je iz­me­đu „da“ i „ne“. Ia­ko su mu vi­r­tue­l­ni pri­ja­te­lji, ta­č­ni­je 52 od­sto njih, re­kli da je­de ume­sto da se ko­c­ka, on je ipak po­slu­šao onaj ma­nji pro­ce­nat od 48 od­sto od­go­vo­ra „da“. Na­red­nog da­na, de­čak je obja­vio sli­ku s ti­ke­tom uz re­če­ni­cu „Hva­la što ste me ohra­bri­li, su­tra za uži­nu opet k....“.

Je­le­na Ma­no­j­lo­vić, psi­ho­lo­ški­nja i psi­ho­te­ra­peu­t­ki­nja SOS cen­tra za le­če­nje i odvi­ka­va­nje od ko­c­ke, ka­že za Ku­rir da je kla­đe­nje uze­lo ma­ha, po­go­to­vo me­đu ti­ne­j­dže­ri­ma, kao i da je to ala­rm za uzbu­nu. - SOS cen­tar je ne­dav­no ra­dio na­cio­nal­no istra­ži­va­nje ko­je je po­ka­za­lo da je čak 54 od­sto mla­dih od 12 do 16 go­di­na ima­lo di­re­k­tan kon­ta­kt s ko­c­ka­njem, od­no­sno da se ko­c­ka­lo. Kao te­ra­peut ko­ji se ba­vi odvi­ka­va­njem, iz isku­stva go­vo­rim da na­ša kli­jen­te­la upra­vo po­či­nje u tom pe­rio­du - na­vo­di Ma­no­j­lo­vi­će­va.

Ona na­gla­ša­va da je le­če­nje ma­lo­le­t­nih ko­c­ka­ra uža­sno te­ško, kao i da po­ro­di­ca mo­ra da rea­gu­je na pr­vi ti­ket. - Do­dat­ni pro­blem je i to što je ko­c­ka­nje dru­štve­no pri­hva­tlji­vo i za­ko­nom do­zvo­lje­no. Tre­ba­lo bi po­ra­di­ti na edu­ka­ci­ji po­ro­di­ce, kao osno­ve dru­štva, da pre­po­zna pro­blem na vre­me, jer ko­c­ka­nje uvla­či u du­go­ve, ze­le­na­še, kra­đe, za­tvor... To je ukra­t­ko i ra­zvo­j­ni put sva­kog ko­c­ka­ra. Na­ža­lost, na­ma se ja­vlja­ju kad već ra­spro­da­ju ne­kre­t­ni­ne, a za­vi­sni­ci ima­ju 20, 21 go­di­nu i u ko­c­ki su već če­ti­ri-pet go­di­na - isti­če na­ša sa­go­vor­ni­ca.

Ma­no­j­lo­vi­će­va do­da­je da je na­j­mla­đi za­vi­snik u pu­nom smi­slu te re­či (već uklju­če­ne kra­đe iz ku­će i ze­le­na­ši), a ko­ji se obra­tio SOS cen­tru, imao 16 go­di­na: - Na­j­mla­đa oso­ba ko­ja je do­šla na edu­ka­ci­ju ima­la je 12 go­di­na, jer je po­ro­di­ca od­mah rea­go­va­la ka­da su shva­ti­li da pa­re od uži­ne odla­ze na ko­c­ku.

Da su kli­n­ci u na­šoj ze­mlji ogre­zli u ko­c­ki, po­tvr­đu­ju i re­zu­l­ta­ti istra­ži­va­nja „Po­na­ša­nje u ve­zi sa zdra­vljem de­ce ško­l­skog uzra­sta“, ko­ji su po­ka­za­li da se sva­ki tre­ći uče­nik pr­vog ra­zre­da sred­nje ško­le re­dov­no ko­c­ka.

