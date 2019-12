KURIR TV STEFANOVIĆ O USPESIMA POLICIJE: Niko u MUP ne spava zbog otmice Monike, rekordna zaplena droge ove godine

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović predstavlja danas sve uspehe srpske policije u 2019. godini.

11.29 - Ministar Stefanović rekao je da nikada nikoga nije obmanuo u životu i da je spreman uvek da odgovara za sve što je uradio.

"Agencija za borbu protiv korupcije je jasno dala svoj odgovor", kazao je on odgovarajući na pitanja novinara i dodao da je besmisleno da ga na svakoj konfereniciji novinari pitaju o umešanosti njegovog oca u trgovinu oružja.

"O mom radu ima pravo da sudi predsednik kao predsednik Srbije i stranke, Vlada, narodni poslanici i građani Srbije. Moje je da predstaim rezultate Ministarstva. Lažne afere, izmišljanja, ne vidim smisao da komentarišem", rekao je on.

Dodao je da mu je drago što pripadnici ministarstva koje vodi nisu osećali politički pritisak, već ga je umesto njih osećao on.

11.23 - Stefanović je kazao da više od 2 miliona dokumenata izdao MUP ove godine, od toga najviše pasoša.

Zahvalio je radnicima uprave što su uradili veliki posao, smanjili gužve pri izdavanju dokumenata.

"Svi pasoši izdavani su u roku od 7 dana, neki i znatno brže. Zahvaljujući modernizaciji naše optreme dospeli smo do nivoa da sva dokumenta izdajemo u najkraćem roku", rekao je on.

Ministarstvo je unpparedilo uslove rada i materijani položaj pripadnika policije.

"Tokom godine su 2 puta povećane plate pripadnicima polcije. Završili smo rekonstrukciju i opremanje više objekata", rekao je on.

Stefanović je kazao da je MUP dobio više od 500 vozila, a većina su predata sektoru za vanredne situacije.

"Ovde danas vidite 2 helikoptera Erbas, u 2020. očekujemo još jedan helikopter", kazao je on.

Kazao je da je ove godine zaposleno novih 1.309 policajaca, ali i članovi porodica stradalih policajaca.

11.18 - Uhapšenih po Interpolovim poternicama u Srbiji je 92 osobe, a po srpskim poternicama 210 ljudi.

"Najvažniji naš rezultat je da očuvamo stabilnost i bezbednost Srbije i sprečimo ulazak tzv. Kosova u Interpol", rekao je Stefanović i zahvalio svima koji nisu glasali za njihovo članstvo.

Podnete su 292 kirivične prijave protiv onih koji su oštetili budžet Srbije za 2,8 milijarde dinara, rekao je on.

Dodao je da je saobraćajna policija uspela je da smanji broj stradalih u nesrećama, život je izgubilo 12 osoba manje nego prošle godine i istakao da nijedno dete nije stradalo pored škole.

Kao posebno važnu preventivu Stefanović je istakao uvođenje predmeta Osnove bezbednosti za osnovce kojima je održano 142.000 predavanja.

"Vatrogasci su ove godine učinili da 1.300 ljudi bude spaseno u požarima", naveo je on.

11.11 - "Mi smo ovde da bismo predstavili dobre rezultate MUP u 2019. Protiv svih koji ugrožavaju bezbednost naših građana nećemo posustati ni u narednoj godini", rekao je Stefanović.

On je dodao da niko u MUP ne spava i da je njihov prioritet da pronađu otetu devojčicu Moniku Karimanović.

"U ovo 470 policajaca, najobučenijih na terenu. Preko 100 lovaca aktivno učestvuju u ovoj potrazi, gotovo 600 ljudi", rekao je Stefanović.

Stefanović je kazao da policija neće prestati da teren pretražuje dok ne nađe malu Moniku i "uhapsi zlikovca".

"Za prvih 11 meseci zabeležili smo izvršenje 73.634 krivičnih dela, što je smanjenje u odnosu na 77.724 krivičnih dela prošle godine", rekao je Stefanović.

On je kao rezultat policije naveo da su krivična dela smanjenja, teške krađe za 17 odsto, krađa vozila za 18 odsto, razbojništva za 38 odsto.

"Prethodnu godinu obeležila je zaplena droge, čak 7,2 tone različitih narkotika je zaplenjeno i to je do sada nezabeležen rezultat u Srbiji", rekao je on.

Kazao je da je zbog trgovine drogom uhapšeno 820 osoba, uprava policije pojačala svoje aktivnosti zbog visokotehnološkog kriminala.

11.00 - Ministar Nebojša Stefanović obišao sve jedinice MUP i pozdravio se sa pripadnicima.

Ministar će u Palati Srbija predstaviti i planove naših službi za narednu godinu.

