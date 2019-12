UBIĆE NAS MASNA HRANA! Najviše infarkta za Novu godinu!

Pun želudac prasetine, ruske salate, sarme, torti i alkohola, što je običaj da u sebe strpamo tokom novogodišnje noći, može da nas odvede direktno na operacioni sto!

Zbog infarkta, akutne upale gušterače i žuči padamo u šake hirurzima, kada nam propadnu sve naše želje i nade upućene dolazećoj godini i zamenjuje ih samo jedna - da se dokopamo kuće i da nam izvade konce sa rezova.

Poznat scenario

Ovakav scenario dešava se bukvalno svake godine u operacionim salama širom Srbije, a jedini razlog za to su prekomerne količine hrane i pića koje smo ubacili u svoj organ za varenje.

foto: Sonja Spasić

Prof. dr Miljko Ristić, najpoznatiji srpski kardiohirurg, potvrđujući to za Kurir, kaže da iz ličnog iskustva zna da se sve to ponavlja svakog dočeka Nove godine. - Ceo život sam hirurg. Radio sam i abdominalnu hirurgiju, pa kardiohirurgiju, i viđao sam sve te slučajeve koji su dospevali u koronarne jedinice ili na operacione stolove zbog pogoršanja angine pektoris, dobijanja infarka, upale pankreasa ili gušterače i žuči. To su hitna hirurška stanja kada je neophodno spasavanje života. A njihov uzrok su masna hrana i alkohol - objašnjava taj stručnjak, i dodaje da je za Novu godinu postao običaj da lekari imaju pune ruke posla. - Simptomi zbog kojih mora da se odmah krene u bolnicu jesu jak bol u grudima, koji se širi u vrat, bledilo, nepravilan rad srca, preznojavanje. Oni ukazuju na mogući infarkt, kada je poželjno da pacijenti u roku od sat vremena budu na koronarografiji. Isto je i sa upalom pankreasa i žuči - upozorava dr Ristić, dodajući da se ne šalimo jer, od svih smrtnih slučajeva koji se dese tokom godine, 55 odsto su od infarkta i drugih kardiovaskularnih bolesti.

I njegov kolega dr Zlatko Bokun, specijalista opšte hirurgije i instruktor laparoskopske hirurgije u KBC Zvezdara, potvrđuje da lekari imaju pune ruke posla tokom praznika zbog prejedanja i konzumacije alkohola.

Akutne upale

- Tada se najviše dešavaju akutne upale pankreasa i žuči, što su hitna hirurška stanja. Simptomi su izuzetno jaki bolovi u stomaku, koji se šire ka leđima, muka, povraćanje. Tada se spasava život. Apelujem na sve, posebno na one koji znaju da imaju kamen u žučnoj kesi, da ne jedu masnu hranu i ne piju velike količine alkohola. Znam da su to veliki izazovi tokom praznika, ali bolje je da budemo umereni nego da završimo u salama tokom Nove godine - kaže dr Bokun.

ČINJENICE Bolesti preteranog jela infarkt upala pankreasa upala žučne kese

Simptomi tegoba preteranog jela Infarkt: jak bol u grudima koji se širi u levu ruku preznojavanje bledilo nepravilan rad srca Upala pankreasa: vrlo jak bol u stomaku Žučna kesa: bol u stomaku koji se širi ispod desnog rebarnog luka muka povraćanje foto: Shutterstock

Kurir / Radmila Briza

Foto: Shutterstock

Kurir