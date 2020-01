PATRIJARH SRPSKI IRINEJ ZA KURIR: Milo, urazumi se i dozovi pameti!

Patrijarh srpski Irinej ekskluzivno u božićnom intervjuu za Kurir poručio je da je narod spreman da brani istorijske svetinje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori nakon usvajanja sramnog Zakona o slobodi veroispovesti koji preti otimanjem imovine SPC u toj zemlji, te da bi sprovođenje takvog zakona moglo dovesti do mnogih rđavih posledica!

- Nadam se da će crnogorske vlasti razmisliti, jer vide reagovanje naroda. Molim se Bogu da će ipak razum pobediti probleme i da neće doći do oduzimanja svetinja SPC.

Da li vas je razočaralo to što je Crna Gora usvojila Zakon o slobodi veroispovesti, koji je uperen protiv SPC?

- To je nerazumno što su uradili, to je zakon koji niko ne podržava, svaki normalan čovek je protiv takvog zakona. Iskreno rečeno, nisam to očekivao. Nisam očekivao da će doći do usvajanja takvog zakona. Verovao sam da će razum da pobedi, ali videćemo još kako će sve to ići i kako će se završiti. Još uvek verujem da ćemo to rešiti na neki mirniji način.

Kakav stav će zauzeti SPC o tom pitanju, da li će preduzeti neke korake?

- Crkva je već kazala i kazuje svoj stav o tome - SPC je protiv Zakona o slobodi veroispovesti, kojim predstavnici vlasti u Crnoj Gori žele da od mitropolije i eparhija SPC nasilno oduzmu crkve i manastire i njihovu imovinu. Sveti arhijerejski sabor je izneo svoj stav i tu ništa ne bismo dodali. Očekujemo da se vlast u Crnoj Gori urazumi i dozove pameti.

Kako će SPC sačuvati svoje svetinje u toj zemlji od otimanja?

- Verujem da je to neka pretnja. Ako dođe do toga, ne znam kakve će sve rđave posledice biti, ali mislim i verujem da će se to završiti na drugi mirniji način.

foto: Beta/Miloš Miškov

Zbog čega prete vlasti u Crnoj Gori?

- To su neki duboki razlozi.

Koji bi mogli biti, ima li to veze s politikom?

- Ko zna po čijem nalogu Crna Gora to radi.

Poglavar Rimokatoličke crkve papa Franja vam je uputio pismo, u kom se osvrnuo i na aktuelna dešavanja u Crnoj Gori i pružio podršku SPC. Koliko vam znači ta podrška?

- To je veoma fer s njegove strane. Veoma časno i pošteno je što je to učinio.

Da li su se stvorili uslovi da papa Franja poseti Srbiju?

- To ćemo da vidimo još...

Pojedine vladike upozoravaju da se scenario iz Crne Gore sprema i na Kosovu i Metohiji, da će preko zakona o kulturnim dobrima Albanci otimati svetinje SPC i da će ih prepisati na tzv. državu Kosovo?

- Ne možemo znati da li postoje te nečasne namere, to je neka pretpostavka verovatno. Tamo neki drugi vetrovi duvaju, videćemo kako će da se završi to.

Kako će se Crkva boriti protiv toga, da li ćete tražiti pomoć od države?

- Još ćemo videti, to je još u toku. Videćemo šta će biti. Rano je sada o tome govoriti.

Kakva je trenutno situacija na Kosovu i Metohiji?

- Tamo je uvek teška situacija. Kuva se, tu još uvek lonac vri... Ima sto problema...

Šta biste poručili srpskom narodu na KiM?

- Šaljemo stalno poruke, imamo tamo vladike i sveštenstvo koji su uz narod, u kontaktu smo. Narod s Kosmeta se, nažalost, naučio strpljenju i čekanju, neka to što je bilo primenjeno kroz istoriju bude primenjeno i sada.

U nekoliko navrata ste tokom svojih beseda istakli da „sve što se na silu otme se i vrati vremenom“, kao i da je za to dokaz naša istorija.

- Petsto godina su Turci vladali ovde, mnogi su možda pomišljali: „Nikad to neće proći, ovo će ostati turska zemlja.“ Trajala je vera u narodu i ta vera i nada su urodile plodom. Treba da se držimo te vere i Gospod će nam pomoći da sačuvamo Kosovo. Svašta smo preživeli, dugo je trajalo i tragično je bilo, ali ipak se završilo na neki način. Moj je stav samo da nikako ne priznamo Kosovo. Da se borimo i molimo!

Kako vidite to što je Ukrajinska pravoslavna crkva dobila autokefalnost od vaseljenskog patrijarha Vartolomeja?

- Tamo ništa nije urađeno i tamo je stanje gore nego što je bilo.

Prebijanje vladike NEZABELEŽEN ČIN Kako komentarišete nedavno prebijanje vikarnog episkopa dioklijskog Metodija od strane crnogorske policije tokom protesta protiv Zakona o slobodi veroispovesti? - Neljudsko prebijanje vikarnog episkopa dioklijskog g. Metodija, sveštenika i pravoslavnih vernika, samo zato što su Srbi i što su pravoslavne vere, nezabeležen je čin u Evropi od pada fašizma. Molim se Gospodu da urazumi ljude koji su na čelu Crne Gore da prekinu s nasiljem i otimanjem imovine srpske crkve.

Božićna poruka MOLIMO SE ZA JEDINSTVO I SLOGU Šta biste poručili vernicima za Božić? - Da dočekamo sigurno te praznike u nadi da će Gospod učiniti svoje. Da se molimo za jedinstvo, za slogu i blizinu s drugim narodima. To je uslov života i svega drugoga. Da pomažemo jedni drugima.

Kurir.rs/ Mina Branković

Kurir