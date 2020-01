STEFANOVIĆ: Uhapšen direktor iz Železnica zbog mita od 10.000 evra! Nema sukoba s Vučićem! O farmi koka i Malom Senti

Uhapšena četvorka - osim direktora uhapšen i član Nadzornog odbora i dvojica advokata za davanje mita. Sumnja se da to samo jedna od tranši novca koji su delili između sebe

BEOGRAD - Ministar MUP Srbije Nebojša Stefanović obratio se danas javnosti iz Palate Srbija na aktuelne teme, pre svega borbe protiv kriminala i korupcije.

On je u prisustvu direktora policije Vladimira Rebića i načelnika UKP Dejana Kovačevića saopštio da je juče uhapšen direktor M.J. (1961) JP Infrastrukture Železnica Srbije zbog primanja mita u službenim prostorijama u iznosu od 10.000 evra, zatim D.B. (1970), člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Ratko Mitrović" iz Novog Sada i dvojica advokata iz Novog Sada - Z.S. i V. K. za davanje mira. Sumnja se da to samo jedna od tranši novca koji su delili između sebe i osumnjičenog direktora. Kod njih je pronađen novac koji je dat kao mito.

Uhapšeni direktor je primio mito od posrednika D.B., a reč je o eksproprijaciji zemljišta na trasi brze pruge.Svim osumnjičenima je određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati.

Ministar je pojasnio da se direktor sumnjiči da je u službenim prostorijama preduzeća primio mito u iznosu od 10.000 evra, od posrednika kao, kako je rekao, nagradu za koruptivne radnje u postupku eksproprijacije zemljišta koje se nalazi na trasi planirane izgradne brze pruge. "Policija je u trenutku hapšenja kod osumnjičenog našla novac", rekao je Stefanović i dodao da se sumnja da je tih 10.000 evra samo jedna od tranši.

Stefanović kaže da se uhapšeni advokati sumnjiče da su dali mito, tako što su po dogovoru sa direktorom preduzeća fakturisali svoje pravne usluge u višemilionskim iznosima i taj novac kasnije delili među sobom. "Ovo je veoma važno jer borba protiv korupcije ne sme da stane, da bude selektivna, mora da se vodi računa o tome da se zaštite najviši državni interesi i interesi građana Srbije", poručio je Stefanović.

O sukobu sa Vučićem, farmi koka i malom Senti

Na novinarsko pitanje da li je u sukobu sa predsednikom Vučićem, on je rekao da apsolutno nikakvog sukoba nema između njih dvojice, da već danima sluša besmislice i da je dovoljno da Vučić okrene telefon i da mu zatraži ostavku i da bi je dobio odmah jer se poznaju 21 godinu. On je ponovio da ga u politici ne bi bilo da nema upravo Aleksandra Vučića i da je ponosan na ono što je on učinio za Srbiju.

Stefanović se dotakao i slučaja Jovanjica rekavši da se uz njegovu dozvolu oglasio i uhapšeni Slobodan Milenković, načelnik Četvrtog odeljenja PU Beograd, koji je juče rekao da su plasirane brojne laži o Jovanjici.

Kad je reč o optužbama da se na vojnoj farmi koka nosilja sa koje se snabdevaju kasarne VS uzgaja droga, Stefanović je rekao da ne može da veruje da neko može da ide tako daleko, pogotovo što je to lako proverljivo i što je novinarima ulaz tamo bio dozvoljen.

- Ne mogu da verujem da neko može da ide tako daleko da tako nešto izmisli... tamo se više od 40 godina uzgaja nekoliko stotina hiljada kokošaka i pilića za našu vojsku... Ne mogu da verujem da neko može tako da atakuje na našu zemlju, na našu vojsku vojsku, da od nas svih pravi jednu monstruoznu priču - kazao je Stefanović.

Ministar je sredinom nedelje saopštio da je u protekloj godini izvedeno nešto manje od 82.000 krivičnih dela što predstavlja najmanji broj krivičnih dela na godišnjem nivou u poslednjih 25 godina. On je to saopštio nakon sednice kolegijuma koju je održao sa rukovodiocima svih organizacionih jedinica MUP.

Kako je tada rečeno, u Srbiji je prošle godine izvršeno 81.846 krivičnih dela, što je smanjenje u odnosu na 2018. godinu kada je evidentirano 86.043 dela. Na kolegijumu su razmatrani i planovi za ovu godinu, počev od otvaranja novih policijskih i vatrogasnih stanica.

