ŽENA KOJA JE NOKAUTIRALA KOMUNALNU MILICAJKU PUŠTENA IZ PRITVORA! Evo šta je poručila Srbiji kad je izašla iz zatvora

Podsetimo, odmah nakon incidenta na Vidikovcu, kada je komunalna milicajka sa lakšim povredama završila u Urgentnom centru, policija je privela Sadiju.

Po slovu zakona njoj za napad na fizičko lice, koje je zadobilo lakše telesne povrede, preti kazna zatvora od 2 do 8 godina, ukoliko u daljem toku procesa ne dođe do prekvalifikacije krivičnog dela za koji se tereti.

- Malo mi jeste drago što me zovu Tajsonka, sad ste me baš nasmejali tim nadimkom. Čula sam i da me mnogi podržavaju i da su stali na moju stranu. Zahvalna sam mom narodu. Hvala Srbiji! - naglasila je Sadija za Kurir po izlasku iz pritvora.

Ona je demantovala neke navode da se sve ovo dogodilo zbog ličnog sukoba koji navodno datira od ranije između nje i milicajke u vezi sa mestom za nelegalnu prodaju robe.

Ekskluzivnu ispovest Sadije D. čitajte u sutrašnjem Kuriru.

Kurir.rs

Foto printscreen

Kurir