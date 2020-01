EPIDEMIOLOG PREDRAG KON: Mali rizik da koronavirus stigne u Srbiju

Rizik da novi virus korona, koji je ponikao u Kini, stigne u Srbiju za sada je mali, a dobro je što on nije pokazao sposobnost ubrzanog prenošenja, ocenjuje epidemiolog Predrag Kon.

On je rekao da u Srbiji za sada može samo da se očekuje da će lekari, odnosno epidemiološke službe, imati pune ruke posla, jer će se kontrolisati putnici i svi ostali u periodu kada je i grip u uzletu i ima drugih respiratornih infekcija.

"Biće ogroman posao pratiti u zimskom periodu sve koji dolaze a mogu da imaju kijavicu, anginu, razne respiratorne infekcije, uključujući i grip. Biće potrebno to nadzirati i eventualno otkriti slučajeve koronavirusa i onda ih odmah izolovati. Naravno, svi koji su uključeni u taj postupak treba da budu odgovarajuće zaštićeni da se i sami ne bi razboleli. Ne možemo da predvidimo da li će biti pogoršanja situacije, jer izmene kod koronavirusa postoje, ali se on do sada nije toliko izmenio da dobije sposobnost ubrzanog prenošenja", rekao je Kon.

On kaže da je vanredna situacija proglašena samo u Kini, koja će, kako je istakao, uraditi posao za ceo svet jer su preduzeli ozbiljne mere.

"Pojavom koronavirusa, pretnja postoji, ali Svetska zdravstvena organizacija (SZO) nije proglasila vanrednu situaciju na globalnom nivou, već samo u Kini koja će, verovatno, dobiti svu moguću pomoć, uključujući laboratorije i ljudstvo", kaže Kon.

Prema njegovim rečima, novi koronavirus za sada nije pokazao sposobnost ubrzanog prenošenja, što govori da trenutno nema veliki potencijal.

"Prošlo je više od tri nedelje, a ovaj virus nije pokazao veliki potencijal, već se dokazalo prenošenje u porodicama, eventualno kod zdravstvenih radnika. To ipak ne znači da taj potencijal ne može da stekne kasnije. S druge strane, još nije poznat ni njegov period inkubacije. Imamo samo iskustva od ranijih koronavirusa - SARS-a i MERS-a, kod kojih je maksimalna inkubacija od dva do 14 dana, ali za ovaj Novel COV 2019, nemamo", navodi dr Kon.

On je ocenio da nema potrebe da se širi strah među građanima, iako se preporučuje oprez jer uvek postoji minimalna pretnja njegovog širenja.

