LONČAR O KORONAVIRUSU U SRBIJI: Bio je 1 sumnjiv slučaj, imamo svu opremu, spremne izolacije i stručnjake

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je u Srbiji bio jedan pacijent iz Kine za koga se posumnjalo da ima koronavirus, ali je nakon testiranja utvrđeno da je reč o respiratornoj infekciji.

Istakao je da Srbija ima reagense ne samo za jedan tip koronavirusa, već za četiri tipa, kao i da u roku od dva sata mogu da odrede da li je pacijent oboleo.

Zlatibor Lončar je istakao da sumnjiv slučaj bio kod pacijenta koji je došao iz Kine u Srbiju.

"On je 13. došao ovde u Beograd, 17. su mu se javile prve tegobe i naš zdravstveni sistem je odreagovao na najprofesionalniji način. On se sam javio da ima tegobe. Uzeta je anamneza da je on bio tamo u zahvaćenom produčju i istog sekunda je odreagovano kao da ima virus – izolovan je, smešten na Infektivnu kliniku i odrađena je sva neophodna dijagnostika", rekao je Lončar.

Naglasio je da su tek nakon testiranja bili sigurni da on nema koronavirus, već da je u pitanju respiratorna infekcija. Ukazao je da je uveden broj telefona 064/8945-235 zbog ljudi koji su došli iz tog područja i koji osete prve tegobe.

"Mi od tada želimo istog sekunda da ih preuzmemo, da naša spremna ekipa iz Hitne pomoći i Infektivne klinike u punoj opremi ode po njih kući", naveo je ministar i dodao da nema veze da li je reč samo u sumnji, već je cilj da ti pacijenti imaju što manje kontakta sa ostalima.

"Mi u roku od dva sata određujemo da li ga pacijent ima ili nema", naveo je Lončar.

Ukazao je imamo svu opremu, spremne izolacije, kao i stručnjake koji 24 časa dežuraju i u koordinaciji su sa svim neophodnim službama. Dodao je da su napravljena i uputstva u saradnji sa kineskom ambasadom – na kineskom, engleskom i srpskom jeziku.

Govoreći o turistima iz Vuhana koji su stigli u Hrvatsku, Lončar kaže da ako u tom trenutku oni nemaju nikakve tegobe, nema osnova da se zadrže ili stave u izolaciju.

"Ono što jedino tada možete da radite je da ih pratite i da ih molite da imaju što manje kontakta sa nekim drugim ljudima", naglašava Lončar.

Kaže da je moguće i da u Srbiji ima ljudi koji su tako stigli, ali da je ovo 21. vek i ne može se sprečiti kretanje ljudi. Ukazao je da simptomi kreću sa malaksalošću, bolom u grlu, pojavljuje se i kašalj tj. svi simptomi kao kod gripa.

"Faza koja menja tu sliku je da se spusti na pluća u roku dve do tri nedelje. Za ovaj virus nije utvrđen ni period inkubacije, znači malo znamo o ovom virusu", rekao je ministar i dodao da više znamo o tome odakle je došao i kako se prenosi stvorili bismo bolju sliku o tome šta možemo da očekujemo.

Istakao je da ima mnogo teorija o svemu tome, ali da apeluje da se ne izaziva panika.

"Da one stvari koje nisu sa sigurnošću potvrđene, da izlazimo sa tim imamo mišljenje da to ide tako. To je krajnje neozbiljno. Ovo je situacija koja zahteva da baratamo činjenicama i da bude krajnje transparentno – koliko god da imamo obolelih, zaraženih, mora da se objavljuje", rekao je Lončar i dodao da su kineske vlasti pristupile svemu na najozbiljniji način.

(Kurir.rs/RTS)

