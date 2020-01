SVE VEĆI BROJ OBOLELIH OD GRIPA U SRBIJI: Evo kako da razlikujete prehladu od gripa

Institut za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" još nije izašao sa poslednjim izveštajem o stanju obolelih na nivou cele zemlje, koji će stići u petak, ali postoje neki preliminarni rezultati.

- Postoji rastući trend kada je virus gripa u pitanju. Do sad je obolelo nešto više od 6.000 osoba na teritoriji naše zemlje od čega je kod 50 osoba potvrđeno da imaju grip - objašnjava epidemiolog Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" Darija Kisić Tepavčević.

Ona dodaje da je najviše obolelih u uzrastu od 0 do 4 godine, a nakon toga u uzrastu od 5 do 9 godina. Razlog za to je što roditelji većinom dovode svoju decu na preglede kod lekara pa su oni evidentirani, dok se odrasli većinom sami leče kod kuće pa ih nema na spisku bolesnih.

- Još nema epidemije i nalazimo se u niskom obuhvatu broja obolelih. U prilog priči da do epidemije neće doći govori i to da će deca uskoro na raspust. Ovih dana mnogo osoba je izostajalo sa posla i iz škola i vrtića zbog sličnih simptoma. Međutim, većina njih nije obolela od gripa, već od nekog drugog respiratornog oboljenja - navodi doktorka i dodaje da to ipak nije zanemarljivo, budući da se srodne bolesti isto ispoljavaju i prenose.

Pojedine bolnice su zabranile posete kako se virus ne bi širio, a ono što većinu ljudi interesuje je koliko virus gripa zapravo traje.

- Kod osoba koje ne boluju od nekih hroničnih bolesti, do kompletnog oporavka dolazi nakon sedam dana. Sam virus je u telu kod odraslih od dva do tri dana, dok je kod dece to nešto duže - kaže Kisić Tepavčević.

Ona napominje da je to značajan podatak, jer su deca ta koja najčešće šire virus dalje, pošto se on kod njih najduže zadržava, ali još je važnije da grip kod njih najčešće ne dovodi do ozbiljnih komplikacija. Na nivou grada Beograda i u poslednjem izveštaju Gradskog zavoda za javno zdravlje navodi se da je u odnosu na prethodnu nedelju broj obolelih porastao za 7,5 odsto, što nije zanemarljivo, ali se epidemiolozi nadaju da neće doći do ozbiljnijeg širenja.

Ako bi došlo do toga, ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je ranije da će se oko 12. februara razmatrati da li je potrebno da se raspust u tom slučaju produži. Prošle subote od komplikacija izazvanih sezonskim gripom, u Nišu je preminuo 82-godišnji muškarac, potvrdili su iz Instituta za javno zdravlje.

Prehlada nastupa nekoliko dana nakon što osoba "pokupi" virus, a simptomi se pojavljuju postepeno. S druge strane, grip "lomi" brzo, simptomi nastupaju već posle nekoliko sati, a odlikuje ga iznemoglost.

- Razlika između prehlade i gripa je u tome što je kod pojave gripa viša temperatura, koja uporno traje i teško se obara. Prisutna je jaka glavobolja i malaksalost, sa bolom u mišićima, kao i opšta slabost. Pacijent je vezan za postelju, gubi apetit i odlikuje ga loše opšte stanje - kaže pedijatar Dejan Jonev iz DZ "Simo Milošević" sa Čukarice.

Prehlada je po pravilu bezopasna i najčešće se povlači bez posledica. Teško ju je razlikovati od gripa, jer ih izazivaju isti virusi i imaju zajedničke simptome. Prve naznake su obično svrab i osećaj žarenja u grlu, koji se postepeno pogoršavaju. Najčešće su zahvaćeni sinusi i grlo, a može se spustiti i na bronhije.

Velike razlike u lečenju ova dva virusna oboljenja nema, ali je bitno obratiti se lekaru i ne otpisati simptome u startu kao prehladu, jer je moguće da vam se "prikrada" neko ozbiljnije virusno oboljenje.

- Razlike u lečenju nema. U pitanju je terapija koja se daje na osnovu simptoma - lekovi za skidanje temperature, preparati za kašalj, za nos, pojačanje imuniteta. Preporučuje se i ležanje i unošenje što više tečnosti u organizam - zaključuje doktor Jonev.

(Kurir.rs/ Blic/

