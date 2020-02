70 ODSTO ISPITANIH SMATRA DA SE OTIMA IMOVINA SPC: Evo šta misli narod Srbije o dešavanjima u Crnoj Gori

Skoro 70 odsto građana Srbije prati dešavanja u Crnoj Gori, a isto toliko smatra da Zakon o slobodi veroispovesti te zemlje predstavlja otimanje srpskih svetinja, pokazuje istraživanje agencije Faktor plus.

Na pitanje "da li pratite dešavanja u Crnoj Gori", 42 odsto ispitanika odgovorilo je da prati s velikom pažnjom, 30 odsto delimično, 24 odsto ne prati, dok četiri odsto nije dalo odgovor.

Trećina ispitanika upoznata je s donošenjem spornog zakona, čevrtina nije, dok 42 odsto građana kaže da ima ddelimične informacije o dokumentu koji je susednu državu digao na noge.

Na pitanje "šta po vašem mišljenju donosi sporni Zakon o slobodi veroispovesti", ispitanici su imali mogućnost da zaokruže više odgovora.

Simptomatično je, da velika većina, čak 70 odsto, kaže da taj dokument predstavlja otimanje srpskih svetinja, 46 odsto ističe da usvajanje zakona ima za cilj stvaranje Crnogorske pravoslavne crkve i, ono što je posebno zabrinjavajuće, 44 odsto građana misli da je to uvod u nove sukobe u Crnoj Gori.

Da će zakon za posledicu imati uvođenje crkve u pravni poredak Crne Gore misli 16 odsto ispitanika, dok osam odsto smatra da je reč o uvodu u nove regionalne sukobe.

Dalje se navodi da je zanimljiv i podatak da većina građana smatra da se u susednoj državi odigrava bitka koju predsednik Milo Đukanović ne može dobiti.

Na pitanje "do čega će dovesti protesti u Crnoj Gori", čak trećina,i 33 odsto, ispitanika rekla je do smene vlasti, a 27 odsto do povlačenja ili modifikovanja Zakona o slobodi veroispovesti.

Striktno sprovođenje novog zakona očekuje 24 odsto ispitanika, dok 10 odsto veruje da će se popraviti položaj srpskog naroda u Crnoj Gori.

Odgovor nije dalo šest odsto ispitanika.

Srbija, po mišljenju 36 odsto građana, ne bi trebalo da ulazi u unutrašnja pitanja Crne Gore, ali treba da insistira na pravu vernika i srpskog naroda.

Da Srbija ne treba da ulazi u unutrašnja pitanja Crne Gore i apsolutno se ne meša smatra 21 odsto ispitanika, čak 30 odsto njih kaže da treba otvoreno da podrži proteste do povlačenja Zakona o slobodi veroispovesti, a 12 odsto iznosi stav da srpska vlast treba otvoreno da podrži proteste do smene vlasti u Crnoj Gori.

Kurir.rs/Tanjug, Blic

Kurir