SRPSKI EPIDEMIOLOZI JEDINSTVENI U STAVU I TVRDE: Bezbedno je ići u škole, predložićemo zatvaranja kad bude bilo potrebe

BEOGRAD - Uprkos zabrinutosti građana zbog korona virusa, nema razloga da se zatvore vrtići, škole i fakulteti, poručili su danas stručnjaci na konferenciji za medije u Vladi Srbije i rekli da stoje iza ove odluke.

Doktorka Darija Kisić Tepavčević iz Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" istakla je da se sve odluke u vezi s korona virusom donose na osnovu stručnih analiza i raspoloživih podataka.

Ona je odgovarajući na pitanja novinara u vezi s mogućim prenosom virusa kod mlađe populacije van škola i u okviru njih, ponovila da mladi imaju manju verovatnoću da budu inficirani.

"Mi smo doneli odluku koja je zasnovana na osnovu svih raspoloživih dokaza", istakla je Kisić Tepavčevićeva i navela da je struka pratila ponašanje drugih zemalja i kako su one postupale u prethodnom periodu, a s obzirom da je Srbija jedna od poslednjih zemalja u kojoj je zabeleženo prisustvo korona virusa.

Kako je rekla, Italija je bila jedna od prvih zemalja koja je zatvorila škole, pa to, kaže, nije dalo apsolutno nikakve efekte u sprečavanju širenja virusa.

Ona je novinarima ukazala da su i stručnjaci takođe roditelji i da imaju decu koja se školuju, da razume zabrinutost, ali je ponovila da odluke moraju da donose stručnjaci.

Kon: Predložićemo zatvaranja škola kad bude bilo potrebe Epidemiolog Predrag Kon rekao je da će struka doneti odluku o zatvaranju škola i vrtića, kada za to bude bilo potrebe. On je na konferenciji za medije u Vladi Srbije dodao da razume strah roditelja, naročito njihovu zabrinutost, i da je najlakše doneti odluku o prekidu rada školskih kolektiva kada je pritisak najveći, a najteže je, kako kaže, pravovremeno doneti takvu odluku. "Mogu da vam obećam da ćemo takvu odluku predložiti ako budemo imali pokazatelje da je takva odluka potrebna", kazao je Kon i dodao da će struka momentalno reagovati ako primeti da se nešto naglo menja. Kako je rekao, deca nisu prenosioci i to su naveli i lekari iz Kine s kojima su danas razgovarali.

Načelnik Jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje Predrag Kon rekao je da se svi kontakti ispituju, što znači da se ispituje svaki zaraženi i s kim je bio u kontaktu.

Kon je rekao da se za 24 zaraženih korona virusom registrovanih do sinoć u 18 sati zna trag virusa, odnosno način na koji su se zarazili, a da će za još sedam osoba, kod kojih je virus registrovan do jutros u 8.00 sati, to biti poznato u toku dana.

On je dodao da se mogu očekivati slučajevi koji nisu povezani, čime se potpuno menja način i plan rada, odnosno uključuje se ispitivanje svake teške respiratorne infekcije ili simptoma, i svi se testiraju bez obzira na to da li su negde putovali ili nisu.

Svako ko u Srbiji bude morao da ide na respirator, biće testiran kako bi se znalo da li je virus prisutan.

"Ulazimo u drugu nedelju, rekli smo u startu da ovo traje šest do osam nedelja. Pratićemo iz nedelje u nedelju. S prvom nedeljom smo prošli bez žrtava. Svaka situacija bez žrtava je dobar rezultat. Voleo bih da nemamo nijednu, što nije nemoguće. Ako budemo solidarni, sarađivali i pravovremeno lečili, ima šanse da prođemo bez žrtava. Nije verovatno, ali nije nemoguće", rekao je Kon.

Kada je reč o situaciji u čačanskoj Gimnaziji u kojoj je jutarnja smena raspuštena, Kon je naveo da će u tu školu iz "psiholoških razloga" otići ekipa Zavoda za biocide, a kako kaže, u toj školi virusa nema.

"Odmah da vam kazem, tu virusa nema. To je značajno psihološki", napomenuo je Kon i dodao: "Ako neko misli da mi nosimo tu odgovornost tek onako, vrlo se vara. Kad tvrdimo da je bezbedno da se ide u škole, onda stojimo iza toga", rekao je Kon i zamolio da se struka pusti da radi svoj posao jer će, istakao je, na taj način biti najbolje svima.

Infektolog Mijomir Pelemiš istakao je značaj medija i pojasnio da struka nikada nije rekla da deca ne mogu da se zaraze, ali da se virus različito ponaša u organizmu i ukazao da mnogo veće zemlje od Srbije, poput Velike Britanija i Nemačke, nisu zatvorile škole.

Načelnik pulmologije i alergologije u "Tiršovoj" Branimir Nestorović ocenio je da mnogi čekaju da struka pogreši i da je mnogima "uvek lakše" biti pesimista nego optimista.

"Nama je strašno teško, to što se ja često smejem, to ne znači da je lako. Mi odgovaramo za ljudske živote. Hajde da budemo malo racionalni. Da postoji bilo kakav rizik ja bih prvi rekao da se ne ide u školu", rekao je Nestorović.

