UŽIVO SVE O KORONI NA KURIRU IZ ČASA U ČAS: Još 7 obolelih, ukupno 31 slučaj do jutros u 8 časova

BEOGRAD - U Republici Srbiji do jutros u 8 časova, 13. marta 2020. godine, registrovano je 7 novoobolelih što je ukupno 31 potvrđen slučaj COVID-19.

U Srbiji je potvrđeno još sedam slučajeva zaraze korona virusom, tako da je ukupan broj zaraženih porastao na 31, saopštilo je jutros Ministarstvo zdravlja. Do danas u 8 časova, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 214 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Od poslednjeg izveštaja, sinoć u 20 sati, do jutros u 8 časova, testirani su uzorci 29 osoba od kojih je sedam bilo pozitivno i 22 negativna na novi korona virus.

Dosadašnje stanje pacijenata: Na intenzivnoj nezi jedan pacijent, ostali imaju blažu sliku. Jedan pacijent zaražen novim korona virusom, koji leži u КC Vojvodina, ima težu kliničku sliku bolesti i nalazi se na odeljenju intenzivne nege, ostalih 18 imaju lakšu kliničku sliku bolesti u stabilnom su stanju i dobro se osećaju, kaže direktor Кlinike za infektivne i tropske bolesti КCS Goran Stevanović. U Кlinici za infektivne bolesti u Beogradu leči se osam pacijenata koji su inficirani virusom Кovid - 19, da je njihovo zdravstveno stanje stabilno, da skoro svi imaju lakšu kliničku sliku bolesti.

09.10 - Na Klinici za infektivne bolesti KC Niš trenutno se leči četvoro pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojih troje za sada ne pokazuje simptome, dok jedan ima umerene simptome i u stabilnom je stanju. Svi pacijenti su hospitalizovani 10. marta uveče i 11. marta u ranim jutarnjim satima. Iz niške klinike navode da ostala tri pacijenta za sada ne pokazuju simptome, ali da su i oni pod 24-časovnim monitoringom infektologa niškog Kliničkog centra, kako to propisane mere i algoritmi SZO predviđaju.

08.34 - Danas u apoteke stiže 15.000 maski. Sredstva za dezinfekciju i oko 15.000 maski danas stižu u državne apoteke koje posluju u sastavu Apoteke "Beograd". Direktorka Apoteke "Beograd" Jasminka Bjeletić kaže da će maske i sredstva za dezinfekciju danas biti dostavljene centralnim gradskim apotekama i dežurnim apotekama.

"Danas će Galenika farmacija dostaviti 15.000 novih količina hirurških maski za zaštitu od virusa. Mi svake nedelje dobijamo od 10.000 do 15.000 maski, međutim, to se rasproda u roku od dan ili dva", pojasnila je Bjeletić. Kako kaže, stiglo je obećanje od Galenika farmacija da će se od sledeće nedelje poboljšati snadbevanje maskama i da će isporučivati nedeljno od 30.000 do 50.000 maski. Od početka februara do danas u apotekama koje posluju u sastavu Apoteke "Beograd" prodato je oko 120.000 maski.

08.23 - Srpski graničari zaštićeni. Usled širenja korona virusa mnoge evropske zemlje najavile su preventivne mere na svojim graničnim prelazima, ali u praksi toga gotovo da nema na svakoj državnoj međi.

Na putu iz Srbije, preko Mađarske, ka Austriji, samo su pripadnici granične policije na srpskoj strani nosili zaštitnu opremu - masku i rukavice. Na mađarskoj strani granični policajci, ali ni carinici nemaju nikakvu zaštitnu opremu, iako je zemlja proglasila vanredno stanje usled korona virusa. Carinici i policajci vrše kontrole vozila i pasoša, kao što su činili i pre pojave virusa u Evropi.

Nema nikakvih kontrola zdravstvenog stanja putnika, kao što je merenje temperature i slično, iako su u koloni koja je čekala na ulaz u Mađarsku bila vozila ne samo iz Srbije, već Nemačke, Švajcarske, Austrije, Mađarske.

08.10 - Stokić: Troje pacijenata u KC Vojvodine, jedan negativan. Na intenzivnoj jedinici u Kliničkom centru Vojvodine, formiranoj za lečenje pacijenata od korona virusa, leče se tri pacijenta,od kojih je jedan u teškom stanju i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji, izjavila je danas direktorka KC Vojvodine Edita Stokić. Ona je za TV Prva rekla da je četvrti pacijent otpušten na kućno lečenje pošto su testovi pokazali da je negativan na korona virus, a njegovo zdravstveno stanje se prati.

"Prvi pacijent je ujedno i prvi koji otkriven na teritoriji Srbije i on je hemodinamski stabilan. Njegovo stanje prati se 24 sata i on je u blagom pobiljšanju. Drugi pacijent nije, kako je preneto, u pogoršanju, ali je u teškom opštem stanju, na mehaničkoj ventilaciji i njegovo stanje prati se 24 sata. Juče je evindetirano prisustvo još jednog pacijenta, koji je hospitalizovan na klinici za intenzivne bolesti", objasnila je Stokić.

"Kada pišemo naliv perom ostane flekica od mastila. Virus korona je ta flekica od mastila. On se prenosi od mesta do mesta. Zato kada peremo ruke moramo da se potrudimo da zamislimo da imamo tu flekicu i da dobro operemo ruke", objasnila je Stokić dodajući da je jako važna dužina pranja ruku.

Stokić je istakla i da je važna mera zabrane okupljanja ljudi u većim broju, kao i čišćenje površina, ali i da se obrati pažnja na to "kako kašljemo, kijemo, koristimo maramicu, jer su to sve načini na koji se korona virus može preneti".

08.07 - Evo kakvo je stanje jutros u svetu. Prvi slučaj koronavirusa u Ujedinjenim nacijama - članica misije Filipina pri Ujedinjenim nacijama pozitivna je na korona virus, što je prvi slučaj te bolesti u sedištu Svetske organizacije u Njujorku. Ministar spoljnih poslova Filipina Teodoro Loksin napisao je na Tviteru da je zaražena članica diplomatske misije "mlada, puna duha i oseća se dobro".

07.55 - Kon: Na otvorenom prostoru nije isto kao u zatvorenom. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je odluka o zabrani javnog okupljanja u zatvorenom prostoru doneta prvenstveno da bi se usporilo prenošenje korona virusa i dodao da se virus ne prenosi jednako na otvorenom i u zatvorenom prostoru. On je poručio da bi sve manifestacije i proslave u naredna dva meseca trebalo svesti na manju meru i to ne samo one vezane za sport, već i odlazak u kafiće...

"Držimo situaciju pod kontrolom"

Kon je izjavio i da je situacija u vezi s korona virusom u Srbiji pod kontrolom i da struka za svaki od 24 zaražena slučaja zna kako je nastao. "Ovaj virus je ušao kod nas i prirodno je da će se širiti i prenositi. Naš cilj da usporimo prenošenje za sada je već dosta jasno uspostavljen. Za nedelju dana ipak nemamo iz dana u dan veliki skok i porast novog broja obolelih, mada on postoji, ali se održava na nekih šest slučajeva dnevno", rekao je Kon. On je kazao i da ne bi bilo dobro ukoliko dođe do naglog porasta broja zaraženih.

07.50 - Nestašica neće biti. Vlada Srbije će ublažiti nestašicu biocidnog preparata za dezinfekciju supstancom koja je jedini siguran preparat koji otklanja opasnost od virusa korona, dogovorom sa kompanijom "Sigma" iz Kule, potvrdio je tu informaciju i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

Ova kompanija je jedini proizvođač opreme za proizvodnju hipohlorita u jugoistočnoj Evropi, koja otklanja opasnost od virusa korona, ali i SARS-a, pišu Večernje novosti.

Predsednik na Instagramu: Zajedno možemo sve. Predsednik Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbija na svom instagram profilu ocenivši da sve možemo da prebrodimo samo ako budemo jedinstveni i solidarni.

"Hvala vam što dobro razumete šta je to što država radi. Ovo je svetski proces i svetska muka. Borićemo se na najjači i najžešći način da sačuvamo svakog čoveka, svaku glavu u Srbiji. Molim vas za poverenje i racionalno ponašanje. Sve možemo da prebrodimo samo ako budemo jedinstveni i solidarni. Zajedno možemo sve", napisao je predsednik Vučić.

07.47 - Dobro jutro! Za početak, svakog jutra podsetnik! Podseća se da svi građani koji su bili u kontaktu sa obolelom osobom ili dolaze iz područja koje su pod intenzivnom transmisijom virusa, kao što je Italija, a imaju simptome koji ukazuju na zarazu, treba da se jave nadležnom epidemiologu. Napominje se da osobe koje imaju simptome respiratorne infekcije, prehlade, treba da ostanu kod kuće, ali da budu u stalnom telefonskom kontaktu sa epidemiološkom službom ili svojim nadležnim lekarom.

Кontakt telefoni nadležnih epidemioloških službi prema mestu prebivališta mogu se pronaći na sajtu Ministarstva zdravlja.

