KON OBJASNIO KADA ĆE PREDUZETE MERE BITI USPEŠNE: Ako za 2 nedelje broj dnevno obolelih ne bude dupliran, uspeli smo!

Ako u narednim nedeljama ne dođe do eksponencijalnog porasta obolelih od korona virusa, znači da preduzete mere daju rezultate, i da sa njima treba nastaviti, kaže epidemiolog Predrag Kon.

"Ako smo ovih, prvih dana, imali prosečno pet, šest obolelih dnevno, i ako ne 'skočimo' na duplo ili tri puta više u jednom danu u drugoj nedelji došli smo do nekog željenog rezultata u prve dve nedelje", rekao je Kon u emisiji "Osvrt" na TV B92.

On je istakao da je važno da se situacija i dalje pomno prati jer se nekada dešava da i kada se učini da je bolest usporila dođe do masovnijeg oboljevanja. Kon je naveo da je jasno da je korona virus u Srbiji u cirkulaciji, ali da nije uzeo maha, čemu su doprinele mere samoizolacije, nadzora, i korišćenja dezinfekcionih sredstava.

To sve, kaže, daje prilično dobar rezultat u usporavanju prenošenja virusa. On je naveo da kako prisutnost virusa bude veća, za par nedelja može da se očekuje ozbiljan skok obolelih, jer ako se to dešava u Evropi, može da bude slučaj i kod nas.

Kon je rekao da je izvesno je uvođenje zabrane rada školskih ustanova, i da ako se ta mera odmah uvede, mora da potraje duže sve dok ne počne da opada broj obolelilh. On je istakao da su u početku svi koji su bili testirani bili negativni na virus, a da je sada situacija drugačija.

Navodi da se testovi na korona virus rade na osnovu kriterijuma, odnosno nad onima koji ispunjavaju uslove za sumnju da su zaraženi.

"Važno je da nastavimo da na dnevnom nivou pratimo oboljenja slična gripu i svaka teška respiratorna infekcija, bez obrzira na putovanje i kontakte, biće testirana", rekao je on. Kazao je da je važno da se najpre razmotri da li je bilo nekog sumnjivog kontakta sa zaraženim, i da će se i bez testiranja neko ko je bio u kontaktu takođe voditi kao neko ko ima virus.

"Neko ko je putovao takođe će biti posebno nadgledan, a testiranje je je neophodno ako imate temperaturu, ako kašljete, osećate malaksalost", rekao je Kon.

Naveo je i da ne bi trebalo ići u dom zdravlja jer u tom slučjaju zdravstvene ustanove mogu postati mesta moguće zaraze. Ističe i da je važno da se od naredne nedelje donese mera, odnosno da se obezbedi neka vrsta "kol centara" u DZ kako bi svakodnevno pacijentima telefonski bio dostupan izabrani lekar u slučaju potrebe. Navodi da se očekuje i da infektolozi naprave protokol lečenja svih kliničkih slučajeva da bi se jedinstveno lečili, a što se tiče primarne zaštite, kod simptoma sličnih grupu nema razlike u načinu lečenja u odnosu na ostale infekcije.

On kaže da virusima ne odgovara toplije vreme i da se može očekivati da će se prenošenje smanjiti sa toplijim danima, ali da se uvek se mogu desiti izuzeci. Kon je istakao da bi naši ljudi koji rade i žive u inostanstvu trebalo da odlože dolazak za praznike u aprilu jer tako može doći do širenja bolesti. Kon je savetovao pravilnu ishranu, korišćenje vitamina, dovoljno sna, smanjenje upotrebe nikotina...

(Kurir.rs/Tanjug)

