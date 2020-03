ŠTA JE TRIJAŽA, METOD KOJIM SU KINEZI UBILI KORONU ZA 29 DANA! Vučić najavio istu TERAPIJU, već spremno 3.000 kreveta

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da će se sprovoditi trijaža pacijenata, koja je najbrži način da se prekine širenje korona virusa, te da će za najlakše pacijente biti organizovano 3.000 kreveta.

Pojasnio je da će lakši bolesnici, kojima nije potrebna invazivna nega biti smeštani na sajmu ili Studentskom gradu u Beogradu, potrebne su velike hale u koje se lako ulazi i izlazi.

Potrebno je da se ne mešaju sa najtežim bolesnicima. Najtežim bolesnicima daćemo mesto u Infektivnoj klinici, Pulmologiji, Dragiša Mišović, bolnica koja sada ima već 106 novih postavljenih respiratora, pa zatim u Zemunsku bolnicu i VMA, dodao je Vučić.

Rekao je da su kineski lekari već razgovarali sa osoblem VMA, i da će sutra nastaviti. Ukazao je da je važan trening za lekare, ali posebno i medicinske sestre.

Za brigu o onima koji nisu na invazivnoj nezi obuka sestara može da prođe brzo, u toku dva dana, dodao je on.

"Kada uradimo tu trijažu, na taj nacicn dovodićemo veći broj bolesnika, ali mnogo brže ćemo prekinuti stalno rastući lanac. To je suština svega", ukazao je Vučić.

Rekao je da je Kina jedina uspela da se izbori sa ovom pošasti i niko drugi još nije.

Kaže da se na televizijama vide brojevi inficiranih i umrli sa zakašenjem, ukazujući da će danas biti već 6.000 mrtvih u Italiji, da je Španija, za koju je rekao pre neki dan da ima 400 mrtvih da je strašno, sada ima već 2.300 žrtava.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

I u SAD, kako je kazao raste broj mrtvih, u Nemačkoj je 113, Holandiji 180.

- Verujem u disciplinu, u mere koje su kineski prijatelji preduzeli. Video sam da su ovi ljudi stručni. Sipaju iz rukava najteža rešenja, a samo to vodi do rezultata, naglasio je on.

Voleo bih da je manje penzionera izašlo u nedelju Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da se nije nadao da će penzioneri stariji od 65 godina u nedelju ujutru u kupovinu izaći u meri u kojoj je to zabeleženo i još jednom ih upozorio da im svaki izlazak na ulicu ugrožava život.

- Nadao sam se da će manje penzionera izaći, zato smo i rekli da će prodavnice biti otvorene od četiri ujutru. A, samo u Beogradu ih je izašlo oko 45.000-50.000. Voleo bih da sam video manji broj, rekao je Vučić na pres konferenciji.

On je dodao da će odluka o tome da stariji mogu u nabavku nedeljom od četiri do sedam ujutru, ako kineski lekari ne kažu drugačije.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Ali, neka imaju u vidu da im svaki izlazak na ulicu ugrožava život, rekao je Vučić.

Očekujemo pomoć i iz UAE, pokazali se prijatelji

Vučić je izjavio večeras da Srbija očekuje jedan ili dva aviona pomoći iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), na čemu je zahvalan i toj zemlji.

Vučić je istakao da je Srbiji mnogo pomogla i Norveška.

"Pokazalo se ko su nam prijatelji, konstatovao je Vučić na pres konferenciji odogovarajući na pitanje novinara o najavljenoj pomoći iz UAE.

Predsednik je istakao da je cela operacija u našoj zemlji, imajući u vidu i naše resurse i mogućnosti, i to da smo bolje organizovani od mnogih zemalja, pokazala da ništa ne bismo mogli bez Kine.

Kada govorim o ovolikm respiratorima, znanju, lekovima maskama, svemu drugom 90 dosto, i ono što platimo i ono što je poklonjeno, je od Kine”, ukazao je Vučić.

Kina je, kaže, jedina uspela da se kosnolisujue i sada pruža podršku.

Ljudi pričaju da Kina pomaze svuda. Pomaže, ali Kina mnogo voli Srbiju, kao što i Srbija mnogo voli Kinu. Znam brojke i za nas i za druge. Kina mnogo voli Srbiju i beskrajno im hvala na tome, poručio je Vučić.

On je još jednom pozvao sve građane da budu disciplinovani i snažni, jer kako je ponovio, predaja nikad nije i neće biti opcija za naš narod i zemlju.

Kako je rekao, potrebno je da narod razume - 28 dana sedimo i kraj.

"Ako ne budemo disciplinovani nikada nece biti kraj. :Ljudi to moraju da razumeju", poručio je Vučić.

"Računajte kao da ste u vojsci, od 028 do 001 dana i izdržite bez kontakta", rekao je Vučić.

On je zahvalio i zdravstvenim radnicima i farmaceutima, radnicima u fabrikama, novinarima i svima koji se angažuju u borbi protiv epidemije.

