OD 3 DO 12 GODINA ZATVORA DOBIĆE VEĆ NAREDNIH DANA: Žestoke kazne za kršenje izolacije - POLICIJSKI ČAS se ne produžava!

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić saopstio je večeras da je još jedna osoba u Srbiji preminula usled virusa korona, ali i najavio najoštrije kazne za sve koji krše izolaciju. Nema proširivanja policijskog časa, ali ljudi moraju da budu maksimalno disciplinovani, poručio je šef države.

"Pre nešto više od sat vremena preminula je još jedna osoba. Reč je o osobi ženskog pola, od 60 godina, koja je preminula u KBC 'Dragiša Mišović' i ona se zvanično vodi kao treća žrtva virusa korona u zmelji", rekao je Vučić na pres konferenciji nakon sastanka sa lekarima iz Kine, kojem su prisustvovali i premijerka Ana Brnabić, kao i članovi oba krizna štaba.

Kako je preneo, pacijentkinja nije imala tešku kliničku sliku.

"U svakom slučaju, broj obolelih se povećava iz dana u dan, a rekao bih i zbog loše metodologije, u kojoj smo davali dva puta dnevno broj zaraženih. Sada ćemo to činiti jednom, u 15 sati, onako kako to rade druge evropske zemlje", rekao je Vučić.

foto: Printscreen Tanjug

On je istakao da su se nadležni do sada trudili, i kako je rekao, delimično uspeli da, ne samo uz nadzor, već i uz ključnu ulogu lekara, uspore pandemijsku krivu, kako ne bi došlo do eksponenecijalnog rasta obolelih, kao što je slučaj u nekim zemljama.

"Ali, nismo suštinski napali virus, konstatovao je Vučić.

Vučić je rekao da nema proširivanja policijskog časa, ali da ljudi moraju da budu maksimalno disciplinovani.

- Videćete naprednih dana. Ljudi koji prekrše izolaciju će dobiti od tri do dvanaest godina zatvora - istakao je, i otkrio da je razgovarano sa Kinezima i o trijaži.

- Postavićemo po tri hiljade kreveta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. To je trijaža, i tu će biti lakši pacijenti, koji će brzo izlaziti, ali čije će se stanje stalno pratiti. Najteži pacijenti će biti smešteni u bolnicama, i biće na kliničkim respiratorima.

Predsednik je istakao da je ključno da se striktno izoluju svi oboleli.

- To ćemo morati da postignemo, ako to ne uradimo imaćemo Italiju ili Španiju ovde u Srbiji. Zato je bitno da mi krenemo u napad, da budemo neuporedivo agresivniji.

Predsednik je izneo tri plana za borbu sa korona virusom:

Kako da zdravstveno i medicinski napadnemo virus

Koje dodatne mere država mora da preduzme da bismo omogućili zdravstvu da obavlja posao Ekonomske mere - šta ćemo da uradimo da ljudi prežive period i da imaju budućnost u Srbiji

- Uz podršku kineskih eksperata krećemo u masovna testiranja, a u to krećemo za 48 sati. Ne možemo samo delimično da testiramo. To je kao da imate gangrenu na nozi, i vi svakog dana odsecate pola milimetra, ali se ona širi. Zato je cilj da obuhvatimo što više ljudi, da tretiramo sve.

- Samo od nas zavisi koliko će ovo trajati. Što se tiče ekonomskih mera, pripremamamo ozbiljan paket mera. Spremićemo značajn novac. Ali, toliku viku koju su podigli neki, posle 16 dana krize...To što su obećali evropski lideri u svojim zemljama, odakle im to? To oni neće ostvari. Mi nećemo pričati bajke, napravićemo ozbiljan plan, i baziraćemo ga na tome da pomognemo privatno sektoru. Nećemo smanjivati penzije, nećemo dirati ni plate - ni minimalac, ni plate u javnom sektoru. Sve programe koje imamo biće usmerene na privatni sketor. Mnogi su dali novac, i oni koje volim i oni koje ne volim - rekao je Vučić, koji je potom nabrojao više preduzetnika i kompanija koje su donirale novac.

Novac je u visini od dve i po, do 4 i po milijarde, rekao je Vučić o sredstvima za pomoć.

- Nadamo se da ćemo završiti sa BDP od -2 odsto. Martovsku penziju nećemo isplaćivati u dva dela, nego jednom 10. aprila, zajedno sa 4.000 dinara za pomoć - dodao je on.

(Kurir.rs / Ag)

Kurir