NI ČASA NEĆU ČASITI AKO STRUČNJACI ODOBRE: Ovo nije pitanje sadizma, već zdravlja - nećete moći ni u prodavnicu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je spreman da uvede i 24-očasovni policijski čas, ako stručnjaci to budu tražili i kazali da je to jedina moguća mera.

Vučić je odgovarao na konstataciju novinara da je nakon njegovog prvog spominjanja 24-očasovnog karantina, pre par dana, nastao "stampedo" na prodavnice.

"Učio sam da donosim teške odluke za našu zemlju. Uvek sam birao one najteže, ne najlakše. Imate za slikanje sa lakim odlukama koliko god hoćete. Kada je teško vreme, zna se ko odluke donosi. Ni časa časiti neću ako stručnjaci, oni koji rade ovaj posao, kažu da je to jedina moguća mera, istakao je sinoć Vučić na konferenciji za novinare.

Dodao je da tada neće moći da se ide u prodavnicu.

Zahvalio se novinaru što je indirektno pohvalio svoju zemlju, jer i pored stampeda, o kojem je govorio, prodavnice su pune, i nema nijednog artikla koji nedostaje, ni prekjuče, juče, ni danas.

"Nisam želeo da nekom govorim, a ni večeras se neće to dogoditi. Naravno da ne bih voleo, ali dogodiće se ako situacija bude jeziva, ako budemo očajni. To je poslednja mera. To nije pitanje sadizma, već pitanje čuvanja zdravlja ljudi", naglasio je Vučić, dodajući da ako 14 dana ne bismo prišli nikome, više ne bi bilo zaraze.

Upitao je šta je uopšte problem da ne možemo da se odreknemo 14 dana prodavnica da bi zaštitili živote ljudi.

(Kurir.rs/Tanjug)

