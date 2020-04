UŽIVO SVE O KORONI U SRBIJI: 874 pacijenata u bolnicama, preminulo 39! Policijski čas počinje u 13 sati

Za 24 sata, do 15.00 u petak, testirano je 748 uzoraka od kojih je 305 pozitivno.

Hospitalizovano je ukupno 874 pacijenata, a na respiratoru je njih 81. Preminulo je ukupno 39 osoba, svi sa drugim komorbiditetima, odnosno više drugih bolesti koje su doprinele fatalnom ishodu.

8.14 - Direktorka Batuta: Očekujte veći skok broja obolelih

8.08 - Nestorović: Sledeća nedelja najvažnija, epidemije u Srbiji sigurno neće biti 1. juna

7.56 - Policijski čas od subote u 13 do ponedeljka u 5

U Srbiji od danas važi novi režim trajanja policijskog časa vikendom - od subote u 13 sati do ponedeljka u pet časova ujutru. Najnovijim merama vlade za sprečavanje širenja epidemije korona virusa, od juče je zabranjeno okupljanje više od dve osobe.

Građani stariji od 65 godina, umesto nedeljom, u prodavnice su prvi put išli u kupovinu subotom, odnosno jutros od 4.00 do 7.00. Ranijom odlukom Vlade zatvoreni su kafići i restorani, a ta zabrana odnosi se i na igraonice, kladionice, kockarnice, frizerske i kozmetičke salone, kao i auto-perionice. Takođe, zabranjen je rad svih objekata i lokala unutar tržnih centara izuzev samoposluga, prodavnica hrane i apoteka.

Kako se Srbija nalazi u jeku borbe sa zaraznom bolešću izazvanom virusom COVID-19, odlučeno je da se sve pijace, na otvorenom i zatvorenom prostoru, zatvore do daljeg. rema najnovijoj odluci Vlade, dozvoljena je šetnja kućnih ljubimaca u periodu od 23 sata do jedan sat iza ponoći i to najduže 20 minuta, a najdalje 200 metara od mesta prebivališta, odnosno boravišta. U slučaju kršenja naredbe o ograničenju i zabrani kretanja previđena je novčana kazna od 50. 000 do 150. 000 dinara.

7.52 - Još 6 zaraženih na Kosovu i Metohiji

Na teritoriji Kosova i Metohije juče je registrovano još šest osoba pozitivnih na korona virus, čime je broj zaraženih povećan na 132 osobe.

7.48 - Pandemija "divlja" po svetu, broj zaraženih premašio milion

*U Svetu je zaraženo više od 1,099,711 ljudi

*Broj ljudi koji su izgubili bitku je 59,196

*Oporavilo se 228,975

7.45 - Najcrnji dan za Srbiju

Između četvrtka u 15.00 i petka u isto vreme zabeležen je najveći broj pozitivnih testova na COVID-19 u Srbiji - 305, a u tom periodu preminulo je osam osoba, šest muškog pola i dve ženskog.

