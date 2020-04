EPIDEMIOLOG TIODOROVIĆ O BORBI SA KORONOM: Evo kada ćemo POBEDITI epidemiju i kakve su šanse da nam se vrati na jesen

Cenjeni epidemiolog smatra da je Srbija reagovala na vreme.

"Država je u pravom momentu delovala, mišljanja sam da smo delovali brže od zemalja u našem okruženju, pa čak i od nekih zemalja koje su članice EU. To se vidi po tragičnim rezultatima koje imaju Italija, Španija, oni imaju ozbiljno povećanje obolelih i umrlih. Tu je i Švajcarska, Belgija, Francuska... Možemo slobodno reći da je državni sistem reagovao na vreme te je sprečeno naglo širenje epidemije. Recimo, Amerika ima velike probleme iako je u pitanju velika sila, pa i Nemačka koja je u Evropi najjača u ekonomskom pogledu i oni imaju značajan broj obolelih i umrlih. Da, definitivno je Srbija delovala na vreme, povučene su neophodne mere, ali i obezbeđena su medicinska i zaštitna sredstva", kaže Tiodorović.

Prema Tiodoroviću, brojke danas izgledaju zabrinjavajuće.

"Imamo porast obolelih i to u značajnoj meri, kao i porast broja umrlih. Možemo reći da je ova nedelja onakva kako smo i prognozirali. Očekujemo da ćemo do kraja nedelje imati značajan porast obolelih, očekujemo i smrtne ishode. Ukoliko se disciplina podigne na viši nivo i budemo socijalno distancirani, onda možemo očekivati da ćemo imati nekakvo održanje. Nama je cilj da nam 'kriva' i broj obolelih i umrlih bude stabilizovan na jednom nivou, da ne skače, da se ne razvija strmoglavo i naglo. Potrebno je da izdržimo narednu nedelju u kontrolisanom stanju, očekuje se da će tokom Uskrsa biti pik, a nakon toga da broj počne da opada. To je optimistična prognoza".

Tiodorović se uzda u toplo vreme tokom maja.

"Mi se nadamo da će maj biti topao mesec, mnogo su važni ultravioletni zraci i da UV indeks bude preko 3, onda možemo očekivati da će u maju doći do naglog pada obolevanja i da ćemo ući u fazu kontorlisanog praćenja epidemije. Ako bude toplije, možemo se nadati nekom završetku do kraja maja. Inače, maj mesec je problematičan, iza toplih zima nekako smo uvek imali pojavu da april i maj budu hladniji, da budu čak i snegovi i kiše, a to odgovora virusu ta temepratura koja se kreće od 3 do 6, 7 stepeni. Ono što virusu ne prija jeste temperatura ispod nule, ali i temperatura iznad 23 stepena".

Tiodorovićeva prognoza glasi:

"Ako se budu poštovale sve mere, ako postoji socijalna distanca, ova faza će se završiti krajem maja, početkom juna".

Uveliko se priča o mogućnosti da se virus vrati na jesen.

"Imamo drugu fazu, a to je jesen i zima kada je moguće da se virus vrati, ali kao crevni i respiratorni. On možda neće biti tako jak i napadan kao što je sada, nego će biti sa manjim intenzitetom, kao što je bio slučaj sa gripom, počeo je sa pandemijom pa je završio kao sezonski grip. Zato moramo biti spremni i pokušati da eliminišemo sve izvore infekcija", zaključio je Branislav Tiodorović.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir