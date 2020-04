ŠEF KINESKOG EKSPERTSKOG TIMA U SRBIJI: Nosite maske, samo maske! Korona se baš i "ne plaši" vrućine

U aprilskom broju magazin "Odbrana" donosi intervju sa šefom kineskog ekspertskog tima koji boravi u Srbiji, dr Pengom Džićiangom iz Centra za kontrolu zaraznih bolesti iz provincije Guangdong, u kome ugledni kineski stručnjak govori o prirodi Covida-19, radu na vakcini, o iskustvima Kine, merama koje su u Srbiji preduzete i ulozi vojske u uslovima vanrednog stanja pri epidemiji.

Dr Peng Džićiang ocenio je da su u Srbiji preduzete mere koje je trebalo preduzeti, "uvedeno je vanredno stanje, policijski čas, zatvorene su granice i sve su to dobre i efiksane mere za kontrolisanje epidemije". Govoreći o prirodi Covida-19, dr Peng je rekao da je to novi tip korona virusa i prema dosadašnjim saznanjima sličan je SARS-u i MERS-u. "Otprilike njegova otpornost slična je njihovoj. Znači, duže se zadržava na hladnoći. Bilo je nekih govora da 'ne voli' vrućinu, ali se prema poslednjim iskustvima nje baš 'i ne plaši'. Može da se uništi nakon sat vremena izlaganja temperaturi od plus 56 stepeni Celzijusa. Znači, može opstati i u Africi. I tamo ima obolelih. Međutim, najlakše se pojavljuje na hladnoći", istakao je dr Peng dodajući da se virus najlakše može preneti prva dva dana od pojave bolesti i pet dana nakon pojave. Tada je najopasniji.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Kao najefikasniju meru zaštite od korona virusa dr Peng navodi nošenje maske. "Nosite maske. Samo maske. Kad nosite masku, to je jedan od najefikasnijih metoda zaštite". Prenoseći iskustva iz Kine on kaže da je izolacija najbolja mera za rešavanje problema širenja ove epidemije. "Iako se neki ljudi koji su bili podvrgnuti izolaciji nisu dobro osećali, jer nije lako biti izolovan 14 dana, ta izolacija je prihvaćena. Znali su da se samo na taj način može pobediti ova bolest, uz poštovanje mera koja je donela kineska vlada. Međutim, ti ljudi nisu bili izolovani kod kuća, nego u drugim prostorima, na primer hotelima ili za to određenim mestima. Svi su shvatili da treba da sarađuju sa Vladom, da poštuju mere koje je ona donela i da je to dobro za društvenu zajednicu, tako da su se u skladu sa tim i ponašali".

Dr Peng takođe ističe da zdravstveni sistem nije jedini koji treba da nosi teret borbe protiv korona virusa, ističući kineski primer.

"U toj borbi učestvovala je cela društvena zajednica, mnoge institucije, a ne samo zdravstveni sistem. I samo zajedničkom društvenom akcijom uspeli smo da pobedimo ovaj virus". Na pitanje kakva je verovatnoća da se neko ko je bio zaražen i ozdravio zarazi ponovo, dr Peng smatra da "verovatnoća nije velika". Ali vakcina je svakako najdelotvorniji lek protiv epidemije.

"Sada i Kina i Amerika pripremaju svoje vakcine. Amerikanci imaju svoj tip, a mi svoj. U Kini su već urađena ispitivanja vakcine na životinjama, a sada se počinje kliničko ispitivanje na ljudima dobrovoljcima", kaže dr Peng i napominje da kada budu završena klinička ispitivanja treba da prođu još tri meseca da vakcina može i zvanično da se koristi.

"Dakle, otprilike krajem juna", procenjuje kineski stručnjak.

Dr Peng posebno ističe veliku ulogu koju je kineska vojska imala u suzbijanju epidemije. "Vojska je radila na stvaranju mobilnih bolnica, dala je veliki broj ljudi za spasavanje i pružanje pomoći ljudima. Od izuzetnog su značaja njihova disciplina i iskustvo u sprovođenju određenih mera", rekao je dr Peng i pohvalio angažovanje Vojske Srbije, ističući primer brzine i efikasnosti u radu na uređivanju privremenih bolnica. Poruka dr Penga Džićianga, šefa kineskog ekspertskog tima koji boravi u Srbiji, na kraju intervjua za "Odbranu" je da "naše dve zemlje povezuje tradicionalno prijateljstvo – da smo čelični prijatelji", ističući da su to znali i pre dolaska u Srbiju, a otići će još uvereniji da je to velika istina koja vezuje dva naroda.

(Kurir.rs/Odbrana)

