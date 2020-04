MINISTAR NEDIMOVIĆ O POLICIJSKOM ČASU: Tolerišemo poljoprivrednika ako kasni u povratku s njive! Neće mu niko ništa

Ako neko pokuša da zloupotrebi taj svoj status i bude u motornom vozilu, to je druga priča i onda tu podleže isto kao vi i ja, precizirao je Nedimović

NOVI SAD/NIŠ - Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović poručio je danas poljoprivredncima, od kojih je jedan broj negodovao zbog ograničenja kretanja u vreme policijskog časa, uz objašnjenje da će se to odraziti na setvu i da im otežava rad i pitanje zašto ratari nemaju posebne dozvole kao što imaju pčelari, voćar povrtari, da je vreme od 5 ujutro do 17 popodne dovoljno za setvu, te da niko neće kazniti poljoprivrednika u povratku posle tog vremena.

- Ratari nemaju posebne dozvole, oni mogu da se kreću bez ikakvih problema do 17 sati. U pet sati ujutro da odu, do 17 sati je sasvim dovoljno vremena da možete sa mašinom da odradite najmanje deset hektara tokom dana, objasnio je on danas, tokom posete Nišu, i dodao da ako se ratar, neposredno posle početka policijskog časa od 17 sati, zatekne u povratku sa njive, neće mu niko ništa.

-Ratari mogu od pet do 17 časova i ko se zatekne još neko vreme, neće mu niko ništa, ako se vrati na traktoru. Ako neko pokuša da zloupotrebi taj svoj status i bude u motornom vozilu, to je druga priča i onda tu podleže isto kao vi i ja, precizirao je Nedimović.

Objasnio je da dozvole za stočare i pčelare, i za voćare i povrtare postoje, jer su to one vrste poljoprivredne proizvodnje koje moraju noću da se rade, a da ratari mogu da rade od ujutro do kasno popodne.

"Mi u ovom trentuku imamo 550. 000 registrovanih gazdinstava, od toga je oko 300. 000 aktivnih, odnosno onih koji funkcionalno rade. A, 550.000 je prijavljeno, i svako od njih da ima potvrdu, ako bismo to sve pustili tek tako, tu kraja ne bi bilo. Ali, masksimalna tolerancija postoji iz jednog prostog razloga - jer setva kukuruza, suncokreta, zavisi u kom prostoru čega, ne može da čeka. Ali, dobro, lepo je vreme, sve nam ide u prilog, malo poranimo i bude sve kako treba, rekao je ministar Nedimović.

Ovih dana desilo se i da je 19-godišnjeg poljoprivrednika iz Silbaša policija privela, a prekršajni sudija kaznio sa 50.000 dinara kako su preneli mediji, tokom policijskog časa vraćao sa poljoprivrednih radova iz atara u traktoru. Govoreći o tom slučaju, ministar Nedimović je, napominjući da je to posao policije, rekao i da "zna šta se desilo".

- Razgovarao sa s poljoprirvednikom kome je pisana kazna, odnosno sa njegovom porodicom. Tu je došlo do jednog nesporazuma. Radi se o licu koje ima 19 godina, i pretpostavljam da je reč o nesporazumu, ali traktor mora da se koristi za njivu, a ne da se voza po selu. Imali smo jednu sličnu situaciju u jednom mestu, ali tu je čovek koristio motorno vozilo, auto, kaže idem na njivu" kaže Nedimović uz komentar da ako se tako krećemo, bićemo svi poljoprivrevdnici u roku od pet minuta.

U ministarstvu poljoprirvede podsećaju da se naredba o ograničenju kretanja u vreme policijskog časa, kada je u pitanju starosna dob građana, razlikuje od naredbe za gradsku i naredbe ruralnu sredinu.

Za razliku od gradskih sredina, gde je zabranjeno kretanje građana starijih od 65 godina, u ruralnim sredinama, odnosno onim sa manje od 5.000 stanovnika, ta starosna granica je pomerena na 70 godina. Dakle, ljudi starosti do 70 godina mogu da dobiju dozvolu za kretanje u vreme policijskog časa, isključivo za potrebe obavljanja poljoprivrednih poslova.

Svima je stalo da se setva završi, a Boško Kostić, ratar iz Sremskih Karlovaca, koga zatičemo u traktoru, oko 12 sati popodne, dok se vraćao sa njive brine da li će uspeti sve da postigne u vremenu koje je predviđeno za rad na njivi. "Kad je vikend taman imam više vremena da sve uradim, a ono ne može. Kako ne bi bilo štete, biće je. Ne mogu stići da posejem na vreme", tvdi Kostić.

