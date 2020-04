KON ZA UVOĐENJE DRASTIČNIJIH MERA: Nema više čekanja, ako ćemo da ih uvodimo sada je vreme!

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da nema više čekanja i da je, ako Srbija planira da uvede drastičnije mere, sada vreme da se o tome odlučuje. On je za rekao da je sada maksimum epidemije i da se plaši još šeste nedelje.

Upitan kakav je njegov lični stav i da li ima potrebe za rigoroznijim ograničenjima, Kon kaže da u Beogradu, koji je posebno ugrožen, mora na bilo koji način da se osigura da se kontakti između građana smanje do maksimuma, ali i da ne može da kaže da li to onda znači i 24-časovnu zabranu kretanja.

Kako je istakao nema više vremena za pregovore i priču, "jer se sad spasavaju životi". On dodaje i da je virus mnogo više rasprostranjen nego što se trenutno zna.

"Postoji jedna pozitivna stvar u svemu ovome. Asimptomatske infekcije koje sada otkrivamo na jednoj strani teško se prenose, a na drugoj teoretski je moguće da one ukazuju da virus slabi i da se smanjuje njegova virulencija da izazove bolest. Ako je to slučaj, onda bi to bilo veoma dobro", rekao je Kon za list Danas.

Upitan šta će biti sa decom čija su oba roditelja zaražena, Kon kaže da ako su i roditelji ideca zaraženi a nema potrebe za hospitalizacijom, može da se razmišlja o strogoj kućnoj izolaciji, i da te porodice ne idu u improvizovane bolnice.

"Problem je ako roditelji moraju u bolnicu. Dobro bi bilo da roditelji unapred razmišljaju o tome i da imaju plan gde će dete smestiti u takvom slučaju. Bez obzira na to što većina misli da neće biti zaraženi, treba planirati unapred", zaključio je Kon.

