NAJDUŽI POLICIJSKI ČAS: Ovo su pravila za život u Srbiji od petka u 17 do ponedeljka u 5 sati

Sutra u 17 sati počeće najduži policijski čas od uvođenja vanrednog stanja, koji će trajati do ponedeljka u 5 sati ujutru, što će važiti i svakog narednog vikenda.

Država je tu meru donela, jer su prethodni vikendi pokazali da su subota i nedelja dani kada je na ulicama, u parkovima i izletištima gužva, jer građani ne poštuju pozive da i izvan policijskog časa ostanu kod kuće, osim onih koji rade i koji idu u nabavku.

Mera potpune zabrane kretanja od petka u 17 sati do ponedeljka u 5 časova važi za sve građane.

Stariji od 65 godina, za koje od uvođenja vanrednog stanja važi potpuna zabrana kretanja, petkom mogu u nabavku namirnica od 4 do 7 sati ujutru, pa im je zato kretanje dozvoljeno petkom od 3 do 8 časova.

Takođe, vlasnici kućnih ljubimaca mogu svoje životinje da prošetaju svaki dan od 23 do 1 čas, a subotom i nedeljom od 8 do 10 sati, i to na 20 minuta, najdalje 200 metara od mesta prebivališta.

U gradovima potpuna zabrana kretanja važi za ljude starije od 65 godina, dok je u ruralnim sredinama granica 70 godina.

Zabrana kretanja za sve važi svakog dana od 17 sati do 5 časova ujutru narednog dana.

Da se kreću u to vreme, mogu samo oni koji moraju da rade kako bi bilo obezbeđeno funkcionisanje svakodnevnog života, ali za to im je potrebna posebna dozvola za kretanje, kao i radni nalog poslodavca.

Te dozvole za kretanje mogu dobiti i privrednici, te poljoprivrednici zbog setve i neodložnih radova u polju, kao i građani koji brinu o drugima.

Takođe, u cilju sprečavanja širenja virusa korona, obustavljen je javni gradski prevoz, kao i međugradskog putnički, drumski i železnički, uz prekid međunarodnog putničkog drumskog, železničkog i avio-saobraćaja.

Za zaposlene koji moraju da rade, a to su pre svega lekari, policija, vojska, ali i ljudi zaposleni u komunalnim i delatnostima koje su neophodne za neometano odvijanje života ljudi, uz dozvole za kretanje i radne naloge, uspostavljen je linijski prevoz.

U javnom prostoru zabranjeno je okupljanje više od dvoje ljudi, a u zatvorenim - više od pet.

Istovremeno, odlukom Vlade Srbije svi pozitivni na virus korona biće lečeni u bolnicama - oni bez simptoma ili sa blažom kliničkom slikom u privremenim bolnicama, a sa težom kliničkom slikom u kovid bolnicama, što znači da za lakše pacijente nema više kućne izolacije.

Granice Srbije su zatvorene, i zabranjen je ulazak stranim državljanima u našu zemlju, izuzev akreditovanim diplomatama i strancima sa boravišnom dozvolom.

Građani Srbije koji se vraćaju u zemlju obavezni su da budu u izolaciji 28 dana.

Govoreći o merama i predstojećim vaskršnjim praznicima, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je pre nekoliko dana da bi građani trebalo da se spreme za to da za Uskrs i Vaskrs neće biti porodičnih okupljanja.

Premijerka Ana Brnabić rekla je juče da je u okviru razgovora o novim restriktivnim merama bilo reči i o izolaciji većih gradova, kao i zatvaranju velikih firmi na sedam do 14 dana.

Ona je navela da je jedna od mogućih mera zatvaranje gradova koji su žarišta - Beograd, Niš, Valjevo, Ćuprija, Novi Pazar.

"Pričali smo i o tome da se velike firme zatvore na sedam ili 14 dana, ali to je baš teška odluka. Trudimo se da to ne uradimo, jer su one važne za ekonomiju zemlje. Zato apelujemo na građane da poštuju mere", istakla je Brnabić.

Epidemiolog Predrag Kon je izjavio da se zalaže za potpunu zabranu svih kontakata, to jest da dve osobe kada se nađu moraju da budu razdvojene najmanje dva metra.

