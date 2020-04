DOKTOR KON OTKRIO KAD MOŽEMO DA ODAHNEMO: Evo koliko je još potrebno da se SMIRI EPIDEMIJA KORONAVIRUSA!

Srbija je, inače, u šestoj nedelji.

"Ovaj virus pripada respiratornim virusima, a respiratorne infekcije imaju tipične epidemijske procese koji traju šest do osam nedelja, bez mera koje smo mi preduzeli. Sa tim merama se čitava situacija menja. Mi smo namerno to produžili, šest do osam nedelja je uobičajno da smo pustili da se virus širi i da nismo ništa radili", rekao je Kon.

Epidemiolog je dodao da, s obzirom da je u pitanju novi virus, nismo znali previše o njemu, ali smo u međuvremenu saznali, i zbog toga je taj period razvučen na 10 do 12 nedelja.

"Zato sam danas govorio o svom optimizmu, to su razlozi zbog kojih gajim taj optimizam jer kako sam rekao, sada je počelo drugo poluvreme u kome mi vodimo", rekao je Kon.

Na pitanje zbog čega je pre nekoliko dana izjavio da virus nije pod kontrolom, a danas je optimističan, Kon je rekao da verovatno nije bio dovoljno razumljiv tada.

"Verovatno ja nisam bio dovoljno razumljiv kada sam pre par dana rekao da virus nije pod kontrolom, danas je bio drugi smisao, mislio sam na to da li zdravstveni sistem funkcioniše i da li može da izdrži ovaj broj pacijenata", kaže Kon.

Usledila je konstatacija da se ne poklapaju mišljenja domaće struke sa mišljenjem kineskih stručnjaka koji su rekli da do vrhunca virusa u Srbiji još nije došlo. Kon kaže da su i oni i domaća struka u pravu.

"Sam epidemijski proces teče, bez obzira da li mi testiramo ljude ili ne, ali, mi smo na početku testirali samo one koji su imali ozbiljan oblik oboljenja, a ove sa blagim simptomima nismo. Sada se testira mnogo više, ranije je bilo po 200, a danas je 2.000, zbog toga su mnogi ljudi zbunjeni i zato ne možemo da uporedimo i broj zaraženih i broj preminulih sa prethodnim periodom, jer samim tim što je broj testiranih veći logično je da i broj pozitivnih bude većih", objasnio je Kon.

