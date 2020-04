KON OTKRIO ZASTRAŠUJUĆE PODATAKE: Koronavirus mnogo aktivniji na jugu Srbije, nego u Vojvodini, RAZLIKA JE DRASTIČNA!

"Na tom području se otkriva veći procenat pozitivnih nalaza testiranih lica, dok se u Vojvodini potpuno smiruje situacija", rekao je Kon na konferenciji za medije u Palati Srbije, održanoj bez novinara.

Naveo je da je u Vojvodini je prisustvo virusa ispod 10 odsto od ukupnog broja testiranih, dok u području od Ćuprije do Leskovca ide i do 50 odsto testiranih. "To direktno pokazuje da je aktivnost virusa veća", reako je on.

Po rečima Kona, oboljevanje korisnika Gerontološkog centra u Nišu je dodatno opterećenje za kapacitet tamošnjeg Kliničkog centra, ali ta ustanova i dalje obezbeđuje rad.

"Od profesora Branislava Tiodorovića smo čuli da postoje ozbiljni problemi u infektološkoj službi (u Nišu), ali se manjak nadomešta kolegama - infektolozima iz Vojne bolnice i kolegama drugih internističkih specijalnosti", naveo je Kon.

On je kazao da se u Kliničkom centru u Nišu leči 377 zaraženih korona virusom, što je, kako je ocenio, "zaista impozantan broj". Po rečima zamenice direktora beogradskog Instituta "Batut", Darije Kisić Tepavčević, u niškoj hali "Čair" i hotelu "Centroturist" je 221 pacijent sa potvrđenom zarazom korona virusom, a u studentskom domu Medicinskog fakulteta je 170 pacijenata s lakšom kliničkom slikom.

Ministar Srbije za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević, ranije je dans je kazao da je u Klinički centar u Nišu smešten 151 korisnik Gerontološkog centra u Nišu i pet zaposlenih tog centra i da svi osećaju dobro.

Kurir.rs/Beta

Foto Tanjug/ Zoran Žestić

Kurir