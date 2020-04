EPIDEMIOLOG NAPISAO PISMO "NEKIM PRIJATELJIMA": Ovo je žestoki odgovor Predraga Kona kritičarima

Kao i nedavno kada je želeo da podnese ostavku na mesto u Kriznom štabu, i ovaj put je otvorio dušu.

Dr Kon se obratio kritičarima tvrdeći da 30 odsto ljudi radi, dok ostali dobacuju.

Priznao je da je potrebu da se povuče imao samo jednom, kada je kritikovan za događaje u Gerontološkom centeu u Nišu i dodaje da sada mogu samo da se broje preminuli zbog propusta u toj ustanovi.

Takođe, osvrnuo se i svoje reakcije prema vlasti u Srbiji, ali i Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Pismo doktora Predraga Kona prenosimo u celosti...

"Pismo nekim prijateljima,

Pisali ste mi mnoge stvari koje nisu baš takve u realnosti. Očekujete, neretko, i nemoguće u ovim kriznim situacijama. Prirodna reakcija svih koji rade, a takvih je oko 30%, dok ostali uglavnom sa strane dobacuju, 'evo ovo ti ne valja, ovde ti štrči nešto, evo ovde si potpuno zabrljao'... U takvim situacijama sve što se dogodi tokom kritikovanja je da oni koji maksimalno daju sebe gube motivaciju. To nikakve veze nema sa dobrim namerama o kojima govorite...

Osim u prilici kada ste meni uputili kritike za događaj u Gerontološkom centru u Nišu (a zbog posledica tih propusta danas umiru ljudi, ostaje samo da ih brojimo) nijednom nisam imao potrebu da se povučem... Te reči osetio sam kao duboku nepravdu. Verovatno zato što to nisam očekivao od mojih prijatelja. Brojna su Vaša savetovanja o tome kako imam obavezu da reagujem: i u odnosu na ponašanje sveštenstva u vezi liturgija, i na ponašanja predsednika i sve moguće razne situacije koje su se dešavale... To je zabluda. Očekujete da reagujem onako kako vi želite, odnosno javno i napadački u odnosu na vlast, ili crkvene vlasti. Ja JESAM reagovao, ali ne javno, a javno sam našao način da se sačuva narodno zdravlje.

To kako vi mislite da treba, javno protiv vlasti, je kontraproduktivno u ovoj situaciji po mom dubokom uverenju.

Tako se ne gradi solidarnost u prilikama ugroženosti. Predsedniku, ali i svim drugima je poznato da moja politička opcija nikada nije bila SNS, ali sam našao način da funkcionišem u ovim prilikama isključivo i samo u interesu Srbije. Najcrnje od svega što se doživljava nekakva moja uvređenost zbog kratkotrajne potrebe da se povučem... To je čista glupost. Nisam ja uvređen, ja sam ljut na one koji ne mogu da sagledaju do koje mere kontraproduktivno deluje kada se neprekidno napadaju samo oni koji rade... I dokle god se tako na dalje čini, sve više će ljudi odustajati od bilo koje druge opcije osim one gde se vidi sproveden rad.

Svako dobro.

STOP COVID 19!"

(Kurir.rs)

Kurir