PREDRAG KON OBJASNIO ZAŠTO JE RAZMIŠLJAO O OSTAVCI: Osluškujem sve ali me je najviše zaboleo komentar jednog prijatelja

Epidemiolog dr Predrag Kon objavio je prošle nedelje na svom Fejsbuk nalogu poruku da se zbog napada na njega povlači i prepušta bornu protiv koronavirusa drugima

On je dao ostavku na članstvo u kriznom štabu, ali je nakon višečasovnog razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem on ipak oldučio da ostane u borbi protiv koronavirusa i pomogne Srbiji.

foto: Printscreen Facebook

Predrag Kon se sada ponovo oglasio na Fejsbuku i objasnio zbog čega je u jednom trenutku dao ostavku.

- To se dešava u svim situacijama kada su neophodna odlučivanja i kada se umišlja da se živi u nekom idealnom svetu. Ljudi zaista očekuju nemoguće. Da se u istom trenutku napišu stručno metodološka uputstva, da se istog trenutka rešava nedostatak bilo čega, počev od opreme, preko testiranja, smeštaja u bolnicama, lečenja i sve to iz pozicija u kojem su svi protiv svega i svake odluke, a istovremeno nema ni jednog dobronamernog pitanja već isključivo i samo napadi. To je moje najveće i najsnažnije zapažanje iz ove pandemije, i kako se ponavlja 4. put jasno mi je da je to model ponašanja u kriznim situacijama - napisao je dr Kon na svom Fejsbuk profili.

On je dodao da misli da je ovo čak i najznačajnije zapažanje, pored onog da ukoliko pojedinci ne preuzmu odgovornost zbog jalovosti i tromosti sistema od posla nema ništa.

foto: Printscreen Facebook

- Sve ostalo se može podneti… Nikakav rad nije težak, naprotiv… sve ostalo je samo naporno ali lako. Sva težina proizilazi iz potpuno nerealnih očekivanja… I onda se to tumači nekom navodnom uvređenošću, bar u mom slučaju. To je toliko daleko od istine… Niti je bitna bilo čija ličnost, a posebno ne moja, već potpuno nerealno sagledavanje situacije. No, mogao bih ja i da ćutim, tako je mnogo, mnogo lakše… Ali tada to ne bi bio ja. Osluškujem sve primedbe. Ne mogu jednostavno da odgovaram jer nemam vremena. Nisam slučajno hteo da se sklonim, to je prvenstveno zbog komentara nekih mojih prijatelja, tačnije samo jednog. I da… tačno je… nakon dva sata razgovora sa predsednikom rešio sam da radim do kraja - napisao je dr Predrag Kon

(Kurir.rs)

Kurir