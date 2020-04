PRODOR KORONE U DOMOVE ZA STARE I DALJE NAJVEĆI RIZIK: Ne sme se ništa prikrivati kada se pojave simptomi

Od pet osoba koje su preminule u poslednja 24 sata dvoje je iz domova za stare, rekao je danas epidemiolog Predrag Kon i dodao da se povećava broj domova za stare u koje je prodro kovid19.

"Mi se još nalazimo u epidemiji i daleko od toga da smo potpuno bezbedni, a najranijivija mesta su nam gerontološki centri i to su praktično jedina mesta gde može opet da nam se preokrene sitaucija", rekao je Kon.

Kon je odgovarajući na pitanja novinara rekao da je prodor virusa u domove za stare i dalje najveći rizik i da se zato ne sme ništa prikrivati kada se pojave simptomi, kako bi moglo odmah da se reaguje i spreči njegovo širenje.

"Nekim neobičnim potrebama se prikriva takva sitaucija, ljudi misle da to nije kovid i da nema razloga da se hitno javlja i tako se zakasni i to je suština ovog dešavanja. To se tretira kao neka sramota i to je ono što ljude zadržava na neki način da to prijave, jer krenu prozivke zašto se to desilo i slično. Ljude plaši da se prijave".

Kon ističe da treba ljudi da budu otvoreni i prijave sve radi sebe i radi drugih ako imaju bio kakve simptome respitratorne. Takođe, kaže da je od 184 iz GC Niš preninulo 37, od čega je kod 33 bio potvrđen virus.

"Danas niko nije preminuo iz GC Niša, već jedna osoba iz privatnog doma Eskulap", dodoa je Kon.

Inače, prisustvo virusa korona potvrđeno je u Gerontološkim centrima u Nišu, Kruševcu, Knjaževcu, Mataruškoj Banji, "Jelenac" u Aleksincu i Radnoj jedinici u Tešici, Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, odeljenje Novi Beograd.

Virus Kovid-19 je registrovan i u Domu za smeštaj starih lica u Smederevu, Domskom odeljenju za smeštaj odraslih i starih u Novom Pazaru, Domu za decu i omladinu ''Duško Radović'' u Nišu, Ustanovi za decu i mlade ''Sremčica'' u Beogradu, Prihvatilištu za decu i Prihvatilištu za odrasle i starije osobe u Beogradu, Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Nišu, Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu, Domu za smeštaj lica ometenih u razvoju Blace-Trbunje. Prisustvo Kovida-19 potvrđeno je i u Domovima za odrasla invalidna lica u Beogradu i Doljevcu, Domu za lica ometena u mentalnom razvoju ''OTTHON'' Stara Moravica, Domu za smeštaj odraslih lica Kulina.

Virus korona zabeležen je i u domovima za smeštaj odraslih i starijih ''Stara pruga'' na Umci, "Radost" u Negotinu, ''MeliorVita'' i ''Doživeti stotu'' u Zemunu, ''Elite Home Star'' u Progaru, ''Eskulap centar'' u Nišu, "Nana" i "Nada" u Beogradu, ''Sveti Trifun'' u Železniku, ''Sunčev breg'' i ''Palma Magnolija'' u Beogradu.

Korisnici u ustanovama socijalne zaštite za koje postoji procena da mogu biti potencijalni prenosioci virusa smešteni su u izolaciju, dok zaposleni u tim ustanovama kod kojih postoji ta opasnost, ne dolaze na posao i nalaze se u kućnoj izolaciji, podsećaju u saopštenju.

