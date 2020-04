ŠOKANTNE TVRDNJE NOBELOVCA: Čovek je u koronu ubacio HIV, seksualno se ne prenosi

Čovek je napravio monstruma kovid-19, novi koronavirus sačinjen je u laboratoriji i u sebi sadrži i HIV, šokirao je svet svojom izjavom francuski nobelovac Lik Montanje, pronalazač virusa izazivača side.

Slavni nobelovac pretpostavlja da se dogodila greška ili je to procurilo iz laboratorije tokom traganja za vakcinom protiv side. Tvrdi da su ti iz u laboratorije „ubacili kratke sekvence virusa side u virus korone, veličine 20 nukleotida, osnovnih jedinica genetske građe“, ali i da se koronavirusom ne može preneti sida. Uz izjavu da nikad ne govori nešto u šta nije siguran, Montanje je naveo i da kriza s koronom ne bi trebalo da traje duže od maja.

Molekularni biolozi

- Koronavirusu slepog miša neko je dodao sekvence, posebno sekvencu HIV. To nije prirodno, već je reč o radu profesionalaca, molekularnih biologa. To je veoma pedantan rad - kazao je za Montanje za Večernje novosti, a upitan da li je ovaj virus korone seksualno prenosiv, dodao: - Ne. Ovi fragmenti za to nisu bitni. Ne menjaju bitno ponašanje virusa. To u suštini ostaje virus korona. Reč je o virusu korona s elementima HIV, ali to nije novi HIV ili mešavina u jednakim delovima.

Prof. dr Žarko Ranković, infektolog i član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa u Nišu, kaže za Kurir da Montanjeove reči imaju veliku težinu i nikako ih ne bi trebalo uzimati s rezervom. Ali trebalo bi sačekati da se taj rad objavi u naučnim časpisima, kada bi počela i rasprava naučnika. - Sve što tvrdi Montanje moguće je genetskim inženjeringom. Ipak, sve to sada neće uticati na tok lečenja inficiranih ili dopunjavanje teorija kako se koronavirus prenosi i da li inficirani mogu da dobiju HIV. Ali setimo se da su neke zemlje, uključujući Kinu, pokušavale da svoje kovid pacijente leče lekovima protiv HIV infekcije. Ipak, još nema zvaničnih radova koji potvrđuju efikasnost te terapije. Mi zasad koristimo hlorokin, koji je pohvalio i sam Montanje i rekao da čuva živote - kazao je Ranković i dodao da u celoj ovoj priči u vezi sa kovidom jedino što nedostaje jeste vreme da se prouče sva svetska iskustva na velikom broju pacijenata.

Epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović takođe tvrdi za Kurir da je Montanje ugledno ime u naučnom svetu i dodaje: „Ali jednom u pravu - ne znači uvek u pravu.“

Ožiljak

- Ipak, postoje stotine hiljada drugih stručnjaka koji tvrde da ne možete da napravite intervenciju na genomu virusa a da to ne ostavi trag, odnosno svojevrsni ožiljak. Sigurno da je Montanje našao nukleotide koji odgovaraju redosledu u virusu HIV, ali to još ništa ne znači. Inficirani koronavirusom svakako ne mogu da razviju HIV ili da ga prenose. Montanjeu sekvence HIV u koronavirusu služe kao dokaz da je nešto rađeno na koronavirusu - naveo je Radovanović i dodao da bi teoretski mogla da postoji mogućnost da je virus pobegao iz laboratorije da su radili na biološkom oružju. Ali onda ne bi pravili ovako slab virus koji ubija uglavnom stare.

O ekipi iz Vuhana AMERIČKE PARE U IGRI Lik Montanje navodi da „ekipa iz Vuhana“ odavno radi na pokušaju pravljenja vakcine protiv side i da odlično poznaju koronavirus, ali da to ne znači da su ga oni pustili iz laboratorije među ljude: - Mogao je to da uradi i neko drugi. Kinezi na isti način optužuju Amerikance, kao što ovi optužuju njih. Uostalom, poznato je da je postojala veoma značajna kinesko-američka saradnja i da je američki institut za zdravlje dao kredit laboratoriji u Vuhanu u visini od 3,7 miliona dolara. Amerikanci bi trebalo da su u toku sa onim što se događa.

DRUGA STRANA PRIČE Ugledni svetski stručnjaci osporavaju tvrdnje dobitnika nobelove nagrade za medicinu Žan-Fransoa Delfrezi, imunolog, šef naučnog saveta francuske vlade Teorija zavere foto: Profimedia - Hipoteza da je virus napravljen u laboratoriji u Vuhanu zvuči kao vizija zavere koja nema veze sa stvarnom naukom. Svi u naučnoj javnosti slažu se da je kovid-19 koronavirus. S vremena na vreme ima koronavirusa različitih od ostalih, kao što su SARS i MERS. Svet virusa je svet stalne evolucije. Mislim da je kovid-19 koronavirus koji je iz životinjskog rezervoara prešao među ljude iz razloga koji nam nisu dovoljno poznati.(BMF TV) Juen Džiming,virusolog, predsednik Kineske akademije nauka u Vuhanu Napad na Kinu foto: Screenshot - Nemoguće je sintetisati novi koronavirus jer bi to zahtevalo ogromno znanje koje prevazilazi trenutne tehnološke kapacitete. Ne postoje dokazi, a ni logika koji podržavaju te tvrdnje. To je zasnovano na ličnim spekulacijama, a njihov cilj je napad na Kinu. Mnogi naučnici širom sveta su ispitivali virus i dokazali da je poreklom iz prirode. Nikad nisam verovao da mi ljudi možemo da napravimo virus, znam da je to nemoguće.(China Global Television Network) Olivije Švarc, šef odeljenja za viruse i imunitet Pasterovog instituta Lažna vest od indijskih naučnika foto: Screenshot - Profesor Montanje širi sumnjivu teoriju. SARS-CoV-2, virus koji izaziva kovid-19, nije napravljen u laboratoriji. To vidimo proučavanjem genetskog nasleđa virusa koji su sekvencionirali kineski naučnici, a onda je potvrđen u mnogim laboratorijama, uključujući i na Pasterovom institutu. Ono što Montanje širi je lažna vest koja se pojavila u martu u neobjavljenom istraživanju koje je internet postavio tim indijskih naučnika. Oni nisu sačekali verifikaciju, pa su brzo obrisali rad. Verujem da su to uradili kada su shvatili grešku. Međutim, profesor Montanje se uhvatio ove sumnjive teorije.(L‘Obs)

