EVO ŠTA SE I KADA VRAĆA U NORMALU: Detaljan spisak novih OLAKŠAVAJUĆIH MERA i pod kojim uslovima

Tako od ponedeljka počinje sa radom gradski prevoz u Novom Sadu i Kragujevcu, kao i međugradski železnički i drumski saobraćaj, a od 8. maja i javni prevoz u Beogradu i Nišu, uz poštovanje svih mera zaštite i bez upotrebe klime.

Takođe, od pre nekoliko dana parkovi i šetališta mogu biti otvoreni, dok će tržni centri svoja vrata otvoriti 8. maja. Vrtići će početi sa radom 11. maja, kao i produženi boravak u školama.

Avio-prevoz se obnavlja od 18. maja. Do ukidanja vanrednog stanja, što je moguće do kraja naredne nedelje, na snazi ostaje svakodnevni policijski čas od 18 sati do 5 ujutru.

Restorani i kafići moći će sutra da počnu sa radom, s tim što će na otvorenom prostoru u baštama biti potrebno držati socijalnu distancu i koristiti zaštitna sredstva, a u zatvorenom prostoru na isti način, uz poštovanje ostalih mera koje su i do sada važile za bilo koji zatvoreni prostor.

Kurir.rs/Tanjug

Foto Tanjug/ Dragan Kujundžić

