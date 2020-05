VOZ ĆE IĆI 200 KILOMETARA NA SAT: Od sledeće godine brzom prugom od Beograda do Novog Sada

Na deonici brze pruge od Beograda do Novog Sada, koja će biti završena u septembru 2021. godine, vozovi će saobraćati 200 kilometara na sat, najavila je danas potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

Ona je tokom obilaska laboratorije sistema za kontrolu brze pruge Beograd-Budimpešta "Kineskih železnica", rekla da će se u toj laboratoriji upravljati brzom prugom, kao i da će deonica brze pruge od Beograda do Stare Pazove biti završena do kraja godine.

Mihajlović je obišla laboratoriju, koja se nalazi u bivšoj poslovnoj zgradi Simensa - Belgrade Office Park na Novom Beogradu, zajedno sa generalnim direktorom Kineskih železnica za Srbiju Hu Sjaojungom.

"U julu ćemo imati urađen desni kolosek pruge između Beograda i Stare Pazove (na kojoj rade Kinezi), a do kraja godine će biti završena cela deonica i njeno testiranje će trajati do marta. Deonica između Stare Pazove i Novog Sada (na kojoj rade Rusi) biće završena krajem avgusta ili početkom septembra", rekla je Mihajlović.

Istakla je da će biti sve gotogo kao što je dogovoreno sa izvođačima i da će se u septembru 2021. godine putovati vozom od Beograda do Novog Sada brzinom od 200 kilometara na sat.

Mihajlović se u laboratoriji Kineskih železnica isprobala u ulozi mašinovođe na simulatoru za upravljanje vozom na budućoj brzom pruzi.

Ona je tom prilikom istakla da je ta laboratorija mozak buduće brze pruge od Beograda do Budimpešte.

"U pitanju je najmodernija laboratorija i najmodernije mesto odakle će se upravljati brzom prugom. Danas na deonicama od Beograda do Stare Pazove i od Stare Pazove do Novog Sada radi najviše radnika, njih 1.533", kazala je Mihajlović.

Zahvalila je kineskom narodu na pomoći tokom epidemije korona virusa i istakla da Srbiju i Kinu povezuju snažno prijateljstvo, ljubav dva naroda i partnerska saradnja.

Ona je dodala i da Srbija planira da gradi brzu prugu od Beograda do Niša, te da očekuje da sledeće godine krene realizacija tih planova.

Hu Sjaojung je zahvalio potpredsednici vlade na podršci i pomoći u realizaciji tog važnog projekta.

"Ovu laboratoriju odlikuje sofisticirana tehnologija koja zadovoljava sve evropske standarde. Pre ugradnje svih materijala u procesu izgradnje brze pruge, oni će biti testirani u ovoj laboratoriji", rekao je on.

Izgradnja pruge Beograd - Budimpešta je najveći i najvredniji projekat u Jugoistočnoj Evropi ukupne vrednosti oko četiri milijarde evra.

Takođe, to je jedan od prvih projekata u okviru globalne inicijative Kine "Pojas i put".

Brza pruga do mađarske granice, kako je ranije najavljeno, trebalo bi da bude završena 2022. ili 2023. godine.

Modernizacija deonice Beograd Centar - Stara Pazova, duge 34,5 kilometara, deo je projekta izgradnje pruge za velike brzine do 200 km na sat, izmedu Beograda i Budimpešte.

Projektom je predviđena kompletna rekonstrukcija i modernizacija građevinske i elektrotehničke infrastrukture.

Vrednost projekta je 350,1 miliona dolara, a sredstva su obezbedena iz kredita kineske Eksim banke.

Izvođač radova je kineski konzorcijum China Railway International i China Communications Construction Company.

Radovi se odvijaju u tri faze: prva od Beograd Centra do Zemuna, druga od Zemuna do Batajnice, a treca od Batajnice do Stare Pazove.

(Kurir.rs/Tanjug)

