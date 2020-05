KISIĆ TEPAVČEVIĆ O IZJAVAMA DR NESTOROVIĆA: On bi bio odličan ministar za optimizam

Na pitanje novinarke u emisiji "Hit tvit" o glasinama da se njeno ime pominje u kontekstu toga da bi mogla da postane ministarka zdravlja u novoj Vladi, nakon izbora 21. juna, doktorka Kisić je rekla.

- To zanima medije, ali ja sam dosadna osoba, pa pokušavaju razne stvari da izvuku. Meni je najsmešnije bilo to da sam učestvovala na Olimpijadi u Sarajevu, a to je bilo kada sam imala 8 godina, rekla je doktorka, a nakon toga diskutovano je o izjavi dr Branislav Nestorović koja je izazvala veliku lavinu komentara u javnosti.

Ona je rekla da je njegova izjava da izađemo i da se zarazimo ne može da se prihvati.

Doktorka Darija Kisić Tepavčević je rekla da je profesor Branislav Nestorović vrstan stručnjak u svojoj oblasti ali ističe da nije epidemiolog i dodaje da joj je više puta zadavao glavobolju svojim izjavama.

- Nikada struka nije stajala iza izjave da se radi o najsmešnijem virusu. Ja sam i pre toga i posle toga pričala epidemiološkim rečnikom, ali to se nije toliko čulo u javnosti kao ono što on govori. On bi bio odličan ministar za optimizam - rekla je dr Kisić.

